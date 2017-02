Mission commerciale en Chine : des entreprises montréalaises se positionnent à Shanghai et Hong Kong







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et son équipe d'experts Acclr en commerce international amorcent aujourd'hui une mission commerciale de six jours en Chine. Elle prend son essor à bord du vol inaugural de la nouvelle liaison Montréal-Shanghai d'Air Canada. Il s'agit d'une occasion unique pour les participants de tisser des liens avec le milieu des affaires des villes de Shanghai et Hong Kong, pôles de croissance économique de la Chine.

« La Chine est l'une des économies les plus puissantes au monde, marquée par une transition axée sur le savoir et l'innovation. Ce marché de 1,3 milliard de consommateurs doit être au coeur des stratégies de développement des entreprises de la métropole. Notre mission commerciale cible deux villes chinoises à fort potentiel. Leur développement urbain rapide génère d'importantes occasions d'affaires pour les entreprises montréalaises des secteurs connexes à la construction », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre est heureuse de poursuivre ses efforts pour positionner nos entreprises sur ce marché qui est déjà notre deuxième partenaire commercial. La nouvelle liaison aérienne directe Montréal-Shanghai d'Air Canada renforcera les liens économiques entre la métropole et l'une des destinations d'affaires les plus dynamiques de Chine, tout en facilitant l'accès aux membres asiatiques du réseau Star Alliance. Shanghai constitue également une porte d'entrée stratégique pour accéder aux autres marchés asiatiques tels que Singapour. Nous encourageons donc les gens d'affaires montréalais à se rendre sur le terrain afin d'y développer leur réseau et leur connaissance du marché », a conclu Michel Leblanc.

Les organisations et entreprises suivantes participent à la mission commerciale :

Catalyse Urbaine

Diamond Diamond Real Estate inc.

Fasken Martineau

Groupe Innovatech inc.

Montréal International

NKF Devencore

SDC Destination Centre-Ville

Smith Vigeant

YAB Consulting

À propos de la mission commerciale en Chine

La mission commerciale à Shanghai et à Hong Kong a été organisée par l'équipe d'experts Acclr en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), avec la collaboration du Bureau du Québec à Shanghai et grâce au transporteur officiel, Air Canada. La CCMM reçoit également l'appui du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec et d'Export Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos d'Acclr - services aux entreprises

Sous sa marque Acclr, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain offre des services multiples, voués à la création et à la croissance d'entreprises de toutes tailles : développement d'affaires, commerce international, intelligence d'affaires, financement, main-d'oeuvre et francisation. Quelle que soit l'information d'affaires recherchée par les entreprises, les experts Acclr de la CCMM disposent des meilleures ressources et des outils pour y répondre.



Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 11:30 et diffusé par :