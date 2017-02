Mission économique en Chine - La ministre du Tourisme participe au vol inaugural de la liaison directe Shanghai-Montréal







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, a profité de son départ vers la Chine, où elle dirigera une mission économique d'une durée de dix jours, pour participer au vol inaugural de la nouvelle liaison directe quotidienne entre Shanghai et Montréal.

Pour l'occasion, la ministre était accompagnée de plusieurs partenaires et intervenants de l'industrie touristique, qui contribueront à la promotion de la destination québécoise au cours de cette mission.

Lors de l'inauguration, la ministre a tenu à féliciter les membres de la haute direction d'Air Canada et d'Aéroports de Montréal ainsi que les organismes et les partenaires publics et privés, au Québec comme au Canada, pour leur excellent travail. Elle a d'ailleurs rappelé que les nombreuses démarches du gouvernement du Québec pour promouvoir la destination québécoise et faciliter la mise en oeuvre de vols quotidiens entre ces deux continents y ont été pour beaucoup dans la réussite de ce travail d'équipe.

Citation :

« Notre gouvernement entend maximiser l'important potentiel que représente la croissance fulgurante du tourisme chinois pour le Québec. La promotion de notre destination et la création de liens étroits entre nos deux continents s'avèrent donc primordiales. De plus, il est essentiel d'approfondir nos connaissances sur les besoins spécifiques de cette clientèle afin d'être en mesure de lui offrir la meilleure expérience voyage qui soit. Considérant que 30 % du trafic aérien chinois vers le Québec provient de Shanghai, tout porte à croire que cette liaison directe stimulera fortement la croissance de nos échanges commerciaux et touristiques. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

La présence des touristes chinois s'accroît considérablement au Québec. En effet, le ministère du Tourisme estime qu'ils étaient environ 80 000 à visiter le Québec en 2015, alors qu'ils étaient à peine plus de 30 000 en 2010. De plus, selon l'Organisation mondiale du tourisme, la Chine est devenue, en 2015, le pays qui dépensait le plus en matière de tourisme, soit 292 milliards de dollars américains.

