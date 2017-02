Invitation aux médias - Le point sur le déneigement







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire du Sud-Ouest et président du conseil d'agglomération, M. Benoit Dorais, en compagnie de M. Pierre Desrochers, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et de Mme Annie Samson, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens, invitent les représentants des médias à un point de presse pour faire le point sur la situation concernant le déneigement dans Le Sud-Ouest.

13 h

Mairie d'arrondissement du Sud-Ouest

815, rue Bel-Air (dans le stationnement)

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 11:26 et diffusé par :