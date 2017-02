L'Omnium Placements Mackenzie à Montréal en 2017







Le Golf les Quatre Domaines accueillera un peloton de 156 joueurs

MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Le Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada et Placements Mackenzie ont annoncé mardi que l'Omnium Placements Mackenzie, un événement officiel de 72 trous, aura lieu au Golf les Quatre Domaines dans le cadre d'une entente pluriannuelle débutant en 2017.

Placements Mackenzie, commanditaire général du Mackenzie Tour depuis 2015, sera le commanditaire en titre de cet événement, et Circuit Canada Pro Tour sera l'organisme hôte. Cet événement aura lieu du 17 au 23 juillet, et les trois meilleurs joueurs au classement de l'Ordre du mérite obtiendront des laissez-passer pour l'Omnium canadien RBC sur le PGA TOUR.

« Nous avons jugé qu'il était primordial d'ajouter une escale au Québec dans le cadre du Mackenzie Tour, d'autant plus que Mackenzie célèbre 30 années au service des investisseurs du Québec, en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers, » a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « L'arrivée de l'Omnium Placements Mackenzie à Montréal approfondit notre engagement envers les sports au Canada, en investissant dans le développement des joueurs, les collectivités et les organismes caritatifs d'un océan à l'autre. Montréal a beaucoup à offrir au Mackenzie Tour, et nous nous réjouissons de mettre en valeur cette ville alors que nous accueillerons les joueurs, nos clients, nos partenaires et nos invités au premier Omnium Placements Mackenzie.»

« C'est pour nous un privilège de faire équipe avec un commanditaire général tel Placements Mackenzie. Sa participation à la réalisation d'un événement au Québec a largement contribué à concrétiser ce tournoi. Nous nous réjouissons à la perspective que cela devienne, au cours des années à venir, un événement de calibre mondial dans cette ville de classe mondiale, » a déclaré Jeff Monday, président du Mackenzie Tour.

Cet événement, qui réunira un peloton de 156 joueurs, est doté d'une bourse de 175 000 $, le gagnant remportant 31 500 $ dès 2017. Outre l'admissibilité au Mackenzie Tour et à 10 places de qualification au tournoi, cet événement offrira 16 laissez-passer de commanditaire, comprenant plusieurs joueurs du Circuit Canada Pro Tour et ajoutant ainsi au tournoi un caractère local.

« L'engouement des amateurs du Québec pour les événements sportifs et les tournois de golf, et notamment ceux qui mettent en vedette des athlètes québécois, est réellement impressionnant. Cela explique en grande partie le lancement de cet événement à Montréal, et nous considérons qu'il est important de créer des liens locaux dans le but d'établir une présence pour cet événement et d'apporter une contribution à la communauté, » a déclaré M. Monday.

Circuit Canada Pro Tour, qui gère des tournois de golf professionnels au Québec et en Ontario, assurera le déroulement du tournoi, et M. Jean Trudeau, président de Circuit Canada Pro Tour en sera le directeur.

« Circuit Canada Pro Tour est fier de s'associer à Placements Mackenzie et au PGA TOUR pour accueillir l'Omnium Placements Mackenzie 2017 à Montréal, » a déclaré M. Trudeau. « Nous avons hâte de collaborer avec l'équipe du PGA TOUR et le Golf les Quatre Domaines pour faire de cet événement un succès. Il s'agit de la première fois que le Mackenzie Tour a lieu au Québec, et nous nous réjouissons de voir les habitants de la Belle Province participer à cet événement international pour y admirer les futures étoiles du PGA TOUR. »

Le programme complet du Mackenzie Tour sera annoncé au cours des prochaines semaines.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 63,9 milliards de dollars au 31 janvier 2017, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales compagnies de services financiers au Canada avec un actif sous gestion global de plus de 141 milliards de dollars au 31 janvier 2017. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos du Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada

Le Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada présente chaque année une série de tournois d'un bout à l'autre du Canada, une occasion pour les futures étoiles de cheminer vers le PGA TOUR. À la fin de la saison, les cinq premiers du classement aux gains obtiennent leur carte du Web.com pour l'année suivante. La mission du Mackenzie Tour consiste à faire vivre à ses membres, aux admirateurs, aux bénévoles et aux partenaires une expérience digne du PGA TOUR dans le but de développer les prochaines étoiles du golf professionnel et d'enrichir les communautés qui accueillent ses tournois.

Twitter : Mackenzie Tour - @PGATOURCanada

Facebook : Facebook.com/MackenzieTour

À propos du Circuit Canada Pro Tour

Circuit Canada Pro Tour, fondée en octobre 2015, est une nouvelle entité dans le giron du golf professionnel au Canada. Elle s'engage d'abord et avant tout à réaliser et gérer des tournois de golf professionnels. À peine quelques mois après le lancement officiel de l'entreprise, des organismes sportifs internationaux de grande notoriété, tels que le circuit Mackenzie de la PGA Canada, Golf Canada, Alps Tour Golf (Europe) et Great Lakes Tour signent des alliances stratégiques avec ce nouveau joueur sur la scène du golf professionnel au Canada. La philosophie de l'équipe de direction se résume à rien de moins que la croissance et la promotion du golf professionnel à l'échelle nationale.

Ayant notamment pénétré le marché de l'ouest canadien à court terme, Circuit Canada Pro Tour s'est également fixée pour objectif de cibler le nord-est des États-Unis.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.ccptgolf.ca.

