Crédit d'impôt en raison de l'âge - François Legault talonne Philippe Couillard pour une 3e journée consécutive

QUÉBEC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Pour une troisième journée consécutive, Philippe Couillard refuse de reconnaître l'insensibilité de sa mesure de reporter l'âge d'admissibilité au crédit d'impôt en raison de l'âge, mesure qui viendra frapper de plein fouet dès cette année nos aînés les plus vulnérables, a pesté le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault.

M. Legault a souligné que les changements apportés à ce crédit d'impôt s'appliquent à compter de 2016, ce qui signifie que ceux visés par le report de M. Couillard en subiront les conséquences d'ici le 30 avril en remplissant leurs rapports d'impôts. Or, M. Couillard refuse de revenir sur sa mauvaise décision, puisque dans sa pensée théorique, les aînés qui paient des impôts ne sont pas vulnérables.

«?Mercredi, le premier ministre a dit une chose incroyable : "Ce sont les personnes qui ont des revenus qui théoriquement ont des crédits d'impôt, ce qui n'est pas le cas des aînés vulnérables". Ainsi, les aînés qui paient des impôts ne sont pas vulnérables. Je lui rappelle qu'à partir de 15?000 $ par année, une personne paie des impôts?! Et à 18?000 $ par année, elle aurait droit à la totalité du 500 $ de crédit d'impôt qu'il a coupé. Donc, le premier ministre estime qu'un Québécois qui gagne 15?000 $ ou 18?000 $ par année n'est pas vulnérable. Il faut vraiment être déconnecté de la réalité pour penser cela?!?» a déclaré François Legault.

Le chef de la CAQ a également sévèrement critiqué les propos tenus par Philippe Couillard, qui a soutenu que les aînés n'auront qu'à travailler plus longtemps. «?Au lieu de travailler jusqu'à 65 ans, ils devraient continuer jusqu'à 70 ans, dit notre premier ministre. Il ne semble pas comprendre qu'il y a des aînés, surtout ceux qui ont occupé un emploi manuel, qui n'ont pas la santé pour travailler jusqu'à 70 ans. Plusieurs d'entre eux ont occupé des emplois physiquement exigeants, ont trimé dur toute leur vie. Leurs corps portent le fardeau de ce travail manuel dont tous les Québécois ont bénéficié. Tout le monde au Québec a compris que la mauvaise décision du premier ministre va affecter nos aînés les plus vulnérables. Tous, sauf lui. Qu'a-t-il besoin de plus pour comprendre qu'il doit reculer???» a conclu François Legault.

