Le gouvernement du Québec consacre près de 560 000 $ à la restauration d'éléments du patrimoine religieux au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine à caractère religieux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 559 599 $ devant servir à la restauration de quatre édifices.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, en a fait l'annonce aujourd'hui en présence du député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Serge Simard.

En 2016-2017, le gouvernement a accordé un montant de 10 M$ pour la restauration de 55 biens meubles et immeubles à caractère religieux situés à travers le Québec. L'aide financière est versée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, mandataire du ministère de la Culture et des Communications.

« Notre gouvernement souhaite léguer aux générations futures un héritage historique, architectural et artistique qui contient l'ADN du Québec. La somme que nous annonçons aujourd'hui sera consacrée à des travaux qui assureront la pérennité de ces bâtiments et la préservation de leur valeur patrimoniale. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« C'est avec joie que je participe à l'annonce d'aujourd'hui. Ce sont de bonnes nouvelles pour nos concitoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les sommes accordées nous permettront de conserver et de mettre en valeur quatre de nos joyaux patrimoniaux. »

Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le Conseil est fier d'accompagner les communautés comme celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se mobilisent pour prendre en charge leur patrimoine culturel à caractère religieux. »

Jean-François Royal, président du Conseil du patrimoine religieux

Les édifices visés sont des immeubles patrimoniaux classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.







Lieux de culte Travaux Montants





Église du Sacré-Coeur

(arrondissement de

Chicoutimi) Restauration de la toiture de

la nef et de la sacristie 233 934 $





Église de Notre-Dame-de-

Laterrière Restauration des finis

intérieurs endommagés à la

suite d'une infiltration d'eau 82 654 $





Chapelle de l'Oratoire-Saint-

Joseph (arrondissement de

Chicoutimi) Restauration de la toiture 192 950 $





Chapelle Saint-Antoine-de-

Padoue (Lac-Bouchette) Restauration de la toiture,

du revêtement extérieur et

de la fenestration 33 341 $

Restauration de l'oeuvre

Scènes de la vie de saint

Antoine de Padoue,

13 tableaux réalisés par le

peintre Charles Huot. 16 720 $







Programme d'aide à la restauration du patrimoine religieux du Québec :

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere/restauration-du-patrimoine-culturel-a-caractere-religieux

