Vol inaugural de la liaison aérienne directe - Le maire de Montréal se rendra en Chine du 16 au 19 février 2017 pour renforcer les liens entre Montréal et Shanghai







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal et responsable des relations internationales, l'honorable Denis Coderre, également président de Metropolis, l'association mondiale des grandes métropoles, se rendra à Shanghai, en Chine, du 16 au 19 février 2017. La mission souligne le vol inaugural de la nouvelle liaison aérienne directe d'Air Canada entre Montréal et Shanghai.

« En tant que représentant des Montréalais, je suis fier de participer au vol inaugural reliant Montréal et Shanghai. La nouvelle liaison aérienne directe est à la fois le fruit des efforts déployés dans le cadre de notre coopération bilatérale, notamment depuis ma mission en Chine à l'automne 2015, ainsi qu'un tremplin pour nos relations futures. Shanghai est une métropole dynamique avec laquelle Montréal entretient des relations depuis plus de 30 ans. La nouvelle liaison aérienne permettra d'accroître les échanges économiques, touristiques, académiques, culturels et sociaux entre nos villes », a déclaré M. Coderre.

Lors de son bref séjour en Chine, le maire de Montréal aura notamment un entretien avec le nouveau maire de Shanghai, M. Ying Yong. Le maire de Montréal s'adressera également à un parterre d'invités à l'occasion d'un dîner gala organisé conjointement par le Conseil d'affaires Canada-Chine et la Chambre de commerce canadienne à Shanghai.

« Les villes jouent un rôle croissant sur la scène internationale, alors qu'elles prennent l'initiative de collaborer pour relever des défis communs. En tant que membres actifs de Metropolis, l'association des grandes métropoles du monde que je préside actuellement, je suis convaincu que Montréal et Shanghai peuvent faire une différence en s'attaquant ensemble à des enjeux concrets et globaux, comme le développement durable et lutte aux changements climatiques », a ajouté le maire Denis Coderre.

Les échanges officiels entre Montréal et Shanghai remontent au 14 mai 1985, date de la signature d'un premier protocole. Rappelons qu'à l'automne 2015, un nouveau protocole a été signé entre le maire de Montréal, l'honorable Denis Coderre, et le maire de Shanghai de l'époque, M. Yang Xiong, afin de favoriser les échanges dans divers secteurs, dont ceux de l'économie, la culture et l'environnement. Le tout s'inscrivait dans le cadre d'une mission économique dirigée par la maire qui avait amené la délégation à Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen et Hong Kong.

L'augmentation du trafic aérien à l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau l'an passé est de 7%, soit 1,1 millions de passagers de plus, pour un total de 16,6 millions de passagers. Cette septième hausse annuelle consécutive permet à l'aéroport Montréal-Trudeau de redevenir à la troisième place en termes d'affluence au Canada.

