Les compétences que les employés souhaitent voir leur superviseur améliorer en priorité







Aptitudes en communication et diplomatie souvent déficientes chez les patrons, selon les employés sondés

TORONTO, le 16 févr. 2017 /CNW/ - De bonnes aptitudes en communication sont nécessaires à toutes les étapes d'une carrière, mais elles sont particulièrement importantes chez ceux qui occupent des postes de direction. Dans le cadre d'une nouvelle étude de Robert Half Management Resources, 35 % des employés sondés (soit un sur trois) n'accordent cependant pas de notes élevées à leur patron à ce chapitre, indiquant que la communication et la diplomatie sont les deux principales aptitudes qu'il doit améliorer. Le leadership (20 %) et l'expertise technique (14 %) arrivent respectivement aux deuxième et troisième rangs sur leur liste de souhaits.

À la question « Quelle compétence votre superviseur doit-il améliorer en priorité? », les employés ont répondu :

Communication et diplomatie 35 % Leadership 20 % Expertise technique 14 % Réflexion stratégique 13 % Gestion de projet 9 % Autre 9 %

100 %

« Dans les postes de direction, l'efficacité du leadership se mesure souvent par d'excellentes aptitudes en communication et la capacité à mobiliser les employés, peu importe le milieu de travail, explique David King, président canadien de Robert Half Management Resources. Pour inspirer leur équipe, les superviseurs doivent être en mesure d'énoncer clairement les objectifs de l'entreprise et de veiller à ce que chaque employé comprenne en quoi son travail contribue au succès de l'entreprise. »

« Soyez proactif et prenez l'initiative de parfaire vos compétences générales de superviseur, ajoute M. King. Créez un climat propice au dialogue avec vos employés pour encourager une rétroaction régulière. Montrez-vous ouvert aux recommandations de votre équipe et mettez-les en pratique. En plus de donner l'exemple, vous aiderez vos employés à se sentir plus engagés et établirez des bases solides en vue d'une croissance personnelle et d'équipe. »

Sollicitez une rétroaction complète. Les points de vue de votre superviseur, de vos pairs et de vos employés valent de l'or. Demandez-leur de vous parler de vos forces et de vos faiblesses, du style de communication qu'ils préfèrent et de ce que vous pouvez faire pour qu'ils se sentent à l'aise de poser des questions ou de vous faire part de leurs préoccupations. Ce n'est pas tout le monde qui se sent à l'aise d'exprimer franchement sa pensée; offrez donc à vos employés la possibilité de s'exprimer sous le couvert de l'anonymat.



Trouvez un modèle. Pensez à un superviseur que vous admirez et qui entretient de bons rapports avec son équipe. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne se distingue des autres? Observez comment elle interagit avec son entourage.



Définissez votre zone de confort, et sortez-en. Si les conversations difficiles vous mettent mal à l'aise, demandez conseil à un mentor ou à un collègue en qui vous avez confiance. Si donner des présentations vous donne des sueurs froides, suivez un cours d'art oratoire ou joignez un groupe comme Toastmasters.



Pratiquez l'écoute active. Pendant les conversations, concentrez-vous sur les paroles de votre interlocuteur au lieu de penser à votre prochaine intervention. Attendez une petite seconde de plus avant de prendre la parole pour vous assurer de n'interrompre personne.



Restez vous-même. N'essayez pas trop fort d'être un superviseur, au risque d'oublier qui vous êtes. Soyez honnête et fidèle à vous-même, et montrez-vous vulnérable de temps à autre. L'erreur est humaine, et votre équipe a besoin de savoir que vous n'êtes pas parfait et que vous n'exigez pas la perfection.

Au sujet du sondage

Le sondage a été mis au point par Robert Half Management Resources et mené par une firme de sondage indépendante. Il regroupe les réponses de plus de 400 Canadiens âgés de 18 ans ou plus qui travaillent dans des bureaux.

