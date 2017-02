Le gouvernement du Québec appuie la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré







QUÉBEC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, sont fiers d'annoncer une aide financière gouvernementale de 48?000 $ à la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette somme servira à soutenir la Corporation pour les études et les travaux à effectuer afin de favoriser la réhabilitation du quai et la mise en valeur de son environnement.

«?Au coeur du centre-ville de Sainte-Anne-de-Beaupré et à quelques mètres de la basilique, le quai représente un potentiel de développement touristique majeur pour toute la Côte-de-Beaupré. La réalisation des études de faisabilité permettra de franchir une nouvelle étape dans ce projet?», a indiqué le ministre Blais.

«?Je suis fière d'appuyer des projets uniques et novateurs qui promettent d'être d'importants leviers économiques dans ma circonscription. Je me réjouis donc de cette excellente nouvelle qui permettra à la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré de revitaliser un lieu de rencontre offrant une vue imprenable sur la Côte-de-Beaupré et sur l'Île d'Orléans?», a ajouté la députée Simard.

L'aide financière de 48?000 $ accordée par le Secrétariat à la Capitale-Nationale s'inscrit dans le cadre du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale, qui soutient la réalisation de projets et d'études ayant un impact sur le développement économique de la région.

