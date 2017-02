Le Virginia Mason Institute désigne son nouveau directeur général







SEATTLE, 16 février 2017 /PRNewswire/ -- Kirsten Mecklenburg Turner a été désigné directeur général du Virginia Mason Institute. Cet institut, une branche de Virginia Mason Health System, propose des formations, un encadrement et des actions d'accompagnement aux organisations de soins de santé à travers le monde en vue d'améliorer la sécurité des patients, la qualité et l'efficacité. Turner, qui était précédemment directeur de l'institut en charge des services à la clientèle et maître de l'encadrement, succède à Diane Miller, qui exerçait ses fonctions en qualité de premier directeur général de l'institut depuis 2008.

« Je me réjouis à l'idée de guider l'institut dans notre prochaine phase qui consistera à transformer les soins de santé à l'échelle mondiale », explique Turner. « L'expérience des soins des patients étant au coeur de nos préoccupations, nous continuerons de nous atteler à guider les responsables de soins de santé et à les aider à fournir des soins de santé à chaque fois irréprochables ».

Chez Virginia Mason Institute et Deloitte Consulting, Turner a collaboré avec des établissements de soins de santé à travers le monde pour renforcer leurs capacités d'encadrement, obtenir la transparence, et obtenir des gains quantifiables en termes de sécurité des patients, de qualité, d'accès et d'engagement du personnel. Chez Deloitte Consulting, Turner a été à la tête d'équipes de direction et d'équipes cliniques lors de l'adoption de modèles de soins normalisés, de la mise en place de systèmes d'informations cliniques, de cycles de recettes et d'initiatives de renforcement des performances fondées sur le flux des tâches, et de programmes de gestion des talents dans l'encadrement.

Pour Turner : « Mon engagement, celui que j'ai toujours pris et la raison même pour laquelle j'ai rejoint l'institut, est de soutenir nos clients et nos collaborateurs afin de proposer des soins meilleurs, plus sûrs et moins onéreux aux patients partout dans le monde ».

Turner est titulaire d'une maîtrise en gestion des affaires de l'Université de Caroline du Nord-Chapel Hill's Kenan-Flagler Business School et d'une licence de la Northwestern University, à Evanston, dans l'Illinois.

A propos du Virginia Mason Institute

Virginia Mason Institute s'est associé à des organisations de soins de santé à travers le monde dans le but d'encadrer les responsables des soins de santé et de les amener à renforcer les capacités organisationnelles dont ils ont besoin pour créer et promouvoir une culture de l'amélioration permanente. En outre, des responsables de six continents se sont rendus dans les bureaux de l'institut à Seattle pour participer à des formations de cadres, à un apprentissage par expérience et à des mesures allégées telles qu'elles sont pratiquées chaque jour chez Virginia Mason.

