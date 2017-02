Invitation aux médias - Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre







QUÉBEC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les coprésidents du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, M. François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Dominique Vien, ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse, et Mme Hélène David, ministre responsable de l'Enseignement supérieur, convient les représentants des médias à un point de presse concernant la tenue de l'événement.

Date : 16 février 2017



Heure : Après la période des questions (vers 11 h 15)



Lieu : Hôtel du Parlement

Salle Bernard-Lalonde (1.131)

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec)

