La Volkswagen Golf (Alltrack) remporte la plus haute distinction du prix Voiture canadienne de l'année de l'AJAC 2017







Des données chiffrées par l'expertise canadienne - voilà ce qui détermine un gagnant!

TORONTO, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Lors une conférence de presse en début de matinée, dans le cadre de l'ouverture du Salon international canadien de l'auto à Toronto, la Volkswagen Golf (Alltrack) a ravi les honneurs lorsqu'elle a été déclarée Voiture canadienne de l'année 2016 (CCOTY) par l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC).

Plus tôt, la Volkswagen Golf (Alltrack) avait également récolté le titre de Meilleur grande voiture dans sa catégorie.

« C'est un grand honneur que nous fait l'AJAC de proclamer la nouvelle Volkswagen Golf Alltrack Voiture de l'année. Par l'ajout de notre système de transmission intégrale 4MOTION à la Golf SportWagen, nous offrons aux Canadiens un nouveau choix alternatif. Je remercie chaleureusement tous les membres de l'AJAC pour cette reconnaissance », dit Maria Stenström, présidente-directrice-générale de Groupe Volkswagen Canada Inc.

Les huit gagnants toutes catégories qui ont été annoncés le 6 décembre 2016 se livrent une chaude lutte pour être couronnés Voiture canadienne de l'année et Véhicule utilitaire canadien de l'année. Cette année, BMW, Buick, Chrysler, Mercedes-Benz, Subaru et Volkswagen, figurent parmi les gagnants des catégories de même que Hyundai qui a deux voitures en lice. Les neuf catégories couvraient la gamme complète des « meilleurs nouveaux véhicules » : Meilleure petite voiture, Meilleure voiture Sport / de Performance et Meilleur véhicule utilitaire. La plupart des catégories traditionnelles sont ensuite segmentées par format - petit, grand et premium - afin d'inclure un large éventail de types de véhicules.

Les gagnants des catégories résultent des votes du plus important groupe de journalistes réputés du Canada, qui se réunissent en octobre à Clarington, en Ontario, pour quatre journées d'évaluations des modèles tout nouveaux ou considérablement modifiés. Canadian Tire Motorsport Park était l'hôte de l'événement connu sous le nom de Festival des essais.

Selon Gary Grant, coprésident du Comité des prix de la Voiture canadienne de l'année, « le Festival des essais est le plus complet processus d'évaluation de nouveaux véhicules sur la planète. Aucune autre organisation n'utilise de telles méthodes pour déterminer les gagnants. »

Le programme d'essais rigoureux inclut l'essai routier dans des conditions réelles sur la voie publique, exactement là où circulent les consommateurs, de sorte que les données des essais et les résultats des votes sont utiles pour les acheteurs potentiels de voiture ou de véhicule utilitaire. Les résultats ne sont pas basés sur l'opinion personnelle d'un ou de deux journalistes, car 60 journalistes automobiles font l'essai consécutif des véhicules des catégories qui leur ont été attribuées, le même jour et dans les mêmes conditions, afin que les comparaisons soient équitables et objectives.

« Notre programme est entièrement fondé sur les essais, insiste Justin Pritchard, coprésident du Comité des prix de la voiture canadienne de l'année. Nos journalistes membres participant au programme effectuent des douzaines d'essais routiers consécutifs, pendant plusieurs jours. Ce processus comportant quelque 1 384 essais routiers a généré plus de 100 000 données et 1 058 bulletins de vote. Il est important de souligner que tous les volets de ces données sont affichés en ligne sur notre site Web, de sorte que les acheteurs puissent voir comment un véhicule donné l'a emporté dans sa catégorie ou comment les données ont joué en sa faveur. »

Tests chiffrés basés sur l'expertise canadienne : voilà ce qui fait de l'AJAC un gagnant!

