Petit déjeuner le mercredi 15 mars autour de la maximisation des gains d'un P2P en présence de Cerba Healthcare







PARIS, February 16, 2017 /PRNewswire/ --

Comme 68 % des sociétés qui ont opté pour la dématérialisation des factures, Cerba Healthcare optimise le traitement de son processus transactionnel en l'intégrant dans une plateforme de Procure to Pay. Numen et Determine organisent une matinale présentant les différents retours d'expérience du Laboratoire Cerba Healthcare, acteur majeur de la biologie médicale spécialisée.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160506/364517LOGO )

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/468986/Numen_Logo.jpg )





Autour de ce cas concret, les experts de Numen et de Determine présenteront, étape par étape, la mise en oeuvre du projet et les bénéfices de la digitalisation des fonctions Achats et Finances. Plusieurs types de ROI en ressortent, tous présentant une valeur et un type de gain réels pour les clients.

La solution P2P de Determine permet de mettre rapidement la dépense sous contrôle, d'accélérer le processus achat, de s'assurer de la réalisation des économies préalablement négociées par les acheteurs via les contrats et catalogues et d'automatiser les processus métier simples et complexes, centralisés et décentralisés.

Les solutions multicanal de dématérialisation de factures entrantes et sortantes de Numen complètent la plateforme de Determine en apportant des gains supplémentaires. Numen permet de réduire des coûts (la suppression du papier, un encaissement plus rapide), de contrôler les dépenses et d'améliorer la relation fournisseurs. L'intégration des documents est très rapide dans la solution P2P et les équipes bénéficient immédiatement d'un accès direct à une vue de l'avancement du processus et des pièces dématérialisées venues l'enrichir grâce à un socle technologique commun.

Les enjeux de réduction de coûts liés au processus achat et aux délais de traitement de factures vous importent ? Numen et Determine organisent une matinale autour du témoignage de Gaëlle Jucht, Directrice des Achats Indirects de Cerba Healthcare afin de vous faire partager expérience et conseils pour la mise en oeuvre des solutions de Procure-to-Pay et de facture électronique.

Agenda:

08h30 - Accueil des participants

09h00 - Introduction

09h10 - Le BPO factures comme accélérateur des projets P2P

09h30 - Le ROI d'un P2P étape par étape tout au long du processus

10h00 - Témoignage de Gaëlle Jucht, Directrice des Achats Indirects de Cerba Healthcare : Créer et valoriser un ROI en interne, défendre projet et budget vis à vis d'autres projets tout aussi urgents etc.

10h30 - Exercice ROI en live : Connaissez-vous le coût d'une demande d'Achat ou de gestion d'un dossier facture au sein de votre entreprise? Comparons par rapport aux chiffres du marché et créons ensemble des ROI cibles

11h00 - Fin de la matinale, discussions prospectives et conseils gratuits autour d'un café

Les places sont limitées, inscrivez-vous sur : http://www.numen.fr/fr/actualites/agenda/petit-dejeuner-maximisation-des-gains-d-un-p2p

A propos de Determine

La Plateforme Cloud Determine offre des solutions Source-to-Pay et gestion des contrats couvrant tout le processus achat finance: Procure-to-Pay, Gestion des Contrats, Gestion Fournisseurs et Sourcing. Hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP, notre Plateforme Cloud apporte une vraie valeur ajoutée aux entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses.

Pour en savoir plus : http://www.determine.fr

A propos de Numen

Société de service informatique, intégrateur de solutions P2P et prestataire de services de dématérialisation et de traitements documentaires, Numen s'engage aux côtés de ses clients dans leurs projets de transformation digitale et d'optimisation de la relation fournisseurs en apportant ses technologies d'extraction de données des factures fournisseurs multicanal. Numen possède une grande expérience en intégration de solutions P2P auxquelles il joint ses services d'externalisation de processus métiers (Business Process Outsourcing) en matière de dématérialisation (factures, bons de commande...) et d'archivage à destination des directions Financières et Achats

Pour en savoir plus : http://www.numen.fr - https://www.linkedin.com/company/10507812

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 10:31 et diffusé par :