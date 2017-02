Invitation aux médias - La Tournée de la présidence en Chaudière-Appalaches







QUÉBEC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Maryse Gaudreault, rencontrera les élèves de l'école Jésus-Marie de Beauceville et de l'école Curé-Beaudet, à l'occasion de la Tournée de la présidence. Les représentants des médias sont invités à assister à ces rencontres.

« En décidant d'être actifs dans leur communauté aujourd'hui, les jeunes développent un goût pour l'implication et le bien public, qui les suivra tout au long de leur vie. Je les encourage dans ce sens, car ils sont nos leaders de demain », a souligné Mme Gaudreault.

Date : Le lundi 20 février 2017

Visite de l'école Jésus-Marie de Beauceville

Lieu : 670, 9e Avenue, Beauceville

Heure : 10 h 15

Visite de l'école Curé-Beaudet

Lieu : 24, rue du Collège, Saint-Éphrem-de-Beauce

Heure : 13 h 30

Après sa présentation et la période d'échanges avec les élèves, Mme Maryse Gaudreault sera disponible pour de courtes entrevues sur les thèmes de la Tournée. Pour plus de renseignements, consultez la section Participez du site Par ici la démocratie.

