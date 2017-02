Produire sa déclaration en ligne et à temps, c'est payant!







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 16 fév. 2017) - Produire votre déclaration de revenus et de prestations à temps aide à éviter des retards dans la réception de vos versements de prestations et de crédits. Si vous avez un solde dû, payer à temps aide à éviter les pénalités et les frais d'intérêt.

Faits importants

La date limite pour envoyer la plupart des déclarations canadiennes de revenus et de prestations de 2016 est le 30 avril 2017. Toutefois, comme cette date est un dimanche, l'Agence du revenu du Canada (ARC) considérera que vous avez envoyé votre déclaration et votre paiement à temps si elle les reçoit au plus tard le 1 er mai 2017, à minuit. Si vous les postez, la date du cachet postal doit être au plus tard le 1 er mai 2017.

mai 2017, à minuit. Si vous les postez, la date du cachet postal doit être au plus tard le 1 mai 2017. Les travailleurs indépendants et leur époux ou conjoint de fait ont jusqu'au 15 juin 2017 pour produire leur déclaration de revenus, mais ils doivent payer tout solde dû au plus tard le 30 avril 2017.

L'an dernier, plus de 84 % des Canadiens ont envoyé leur déclaration par voie électronique.

Vous pouvez produire votre déclaration de revenus et de prestations en ligne au moyen d'un logiciel homologué pour IMPÔTNET. Pour vous aider à économiser du temps et de l'argent, l'ARC publie une liste de logiciels homologués, dont certains sont gratuits!

Produire à temps et en ligne

Les logiciels homologués pour IMPÔTNET vous guident tout au long du processus de production en ligne. Ils font tous les calculs pour vous et s'assurent que vous demandez toutes les prestations et tous les crédits auxquels vous avez droit. Si vous êtes inscrit à Mon dossier, vous pouvez utiliser le nouveau service Préremplir ma déclaration qui remplit automatiquement des parties de votre déclaration de revenus pour l'année en cours et l'année précédente, ce qui vous simplifie la tâche.

Si vous produisez votre déclaration par voie électronique et que vous êtes inscrit au courrier en ligne, vous pourriez recevoir les résultats de votre cotisation immédiatement et votre avis de cotisation dans les 24 heures suivant l'utilisation du service ADC Express.

Joignez-vous aux 84 % des Canadiens qui produisent déjà leur déclaration en ligne. Les services en ligne de l'ARC sont gratuits, pratiques, faciles à utiliser et sûrs. Pour en savoir plus sur la production en ligne, allez à arc.gc.ca/preparezvous.

Si vous n'envoyez pas votre déclaration à temps, vous pourriez cesser de recevoir vos versements de prestations et de crédits, comme l'allocation canadienne pour enfants (ACE) et le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Soyez branché

Pour recevoir des mises à jour lorsque sur ce qu'il y a de nouveau à l'Agence du revenu du Canada, vous pouvez :

Suivre l'ARC sur Twitter - @AgenceRevCan.

Suivre l'ARC sur LinkedIn.

Vous abonner à une liste d'envois électroniques de l'ARC.

Ajouter nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles.

Allez sur YouTube pour regarder nos vidéos sur l'impôt.

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 10:33 et diffusé par :