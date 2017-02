L'AJAC décerne au Subaru Forester 2017 le prix Utilitaire canadien de l'année







MISSISSAUGA, ON, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir d'annoncer que l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a décerné au Subaru Forester 2017 le prix Utilitaire canadien de l'année 2017. Cette nouvelle a été annoncée lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Toronto, au Salon international de l'auto du Canada.

Nommé Meilleur véhicule utilitaire compact au Canada en décembre dernier, le Subaru Forester 2017 figurait parmi trois finalistes pour décrocher le titre Utilitaire canadien de l'année décerné par l'AJAC.

Le tout nouveau Forester 2017 propose un amalgame imbattable formé de compétences tout terrain et toutes saisons, d'une fiabilité supérieure et de caractéristiques de sécurité évoluées, ce qui lui vaut la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ décernée par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) pour une onzième année consecutive (2007-2017).

Dans le cadre du programme Utilitaire canadien de l'année de l'AJAC, les évaluateurs effectuent des essais sur routes publiques afin de fournir aux consommateurs des données comparatives crédibles au sujet des nouveaux modèles sur le marché. Dans le but de choisir le meilleur nouveau véhicule de chaque catégorie, les journalistes basent leurs évaluations sur des critères détaillés qui portent sur tous les aspects d'un véhicule, depuis les caractéristiques de sécurité jusqu'à la capacité de charge. L'objectif ultime consiste à fournir aux consommateurs canadiens des informations très pertinentes dont ils pourront se servir pour faire un choix éclairé.

« Le prix Utilitaire canadien de l'année décerné au Forester 2017 vient couronner une année exceptionnelle », a déclaré Shiro Ohta, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « En 2016, Subaru a réalisé des ventes sans précédent et ce prix décerné par l'AJAC représente un magnifique témoignage à l'égard du Subaru Forester et de nos récentes réalisations. »

Grâce aux prix de l'AJAC reçus récemment, notamment le prix Voiture canadienne de l'année remis à la Legacy 2015 et le prix Meilleur utilitaire sport / multisegment (de moins de 35 000 $) décerné à l'Outback 2015, spécialistes et consommateurs s'entendent pour dire que les véhicules Subaru combinent avec brio la sécurité, les performances et la fiabilité.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Fuji Heavy Industries Ltd. du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 92 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

