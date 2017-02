InComm Canada est nommé « Fournisseur de l'année » par North West Company







La société a contribué à l'augmentation des ventes et des profits en 2016 de 130 magasins dans diverses régions

ATLANTA, 16 février 2017 /CNW/ - InComm, l'une des principales entreprises de produits prépayés et de services transactionnels, annonce aujourd'hui qu'InComm Canada a été nommé par North West Company le fournisseur de l'année de marchandise générale pour 2016.

North West Company -- l'un des principaux détaillants d'aliments et de produits à usage quotidien pour les secteurs rural et urbain de l'ensemble du Canada, le milieu rural d'Alaska, les îles du Pacifique Sud et les Antilles -- collabore avec plus de 300 fournisseurs actifs de marchandise générale. InComm Canada a été désigné parmi cet important groupe pour recevoir ce prix après avoir aidé la société a augmenter ses profits bruts de près de 15 pour cent en 2016. InComm Canada et North West Company sont associées depuis 2010, et InComm a aidé à presque doubler les ventes du détaillant pendant cette période.

« Nous sommes extrêmement fiers et honorés de recevoir cette distinction des mains d'une société aussi réputée que North West Company », déclare Felipe Papaleo, directeur général d'InComm Canada. « En seulement six ans, notre partenariat avec North West Company s'est avéré extrêmement fructueux pour les deux parties et a atteint un point culminant en 2016 grâce à une année extraordinaire où nous les avons aidés à accroître leurs activités commerciales. Nous sommes impatients de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble prochainement. »

North West Company exploite 130 magasins au Canada sous les bannières Northern, NorthMart, Quickstop et Valu Lots. InComm Canada aide à offrir les produits prépayés les plus populaires et les plus innovants dans les magasins, fournissant à la clientèle les produits polyvalents qu'ils demandent.

« InComm Canada mérite véritablement ce prix en raison de leurs produits uniques, mais aussi à cause de leur service à la clientèle exceptionnel », souligne Scott McKay, vice-président de l'approvisionnement et du marketing de la marchandise générale à North West Company. « InComm comprend la clientèle et les collectivités, et elle a travaillé constamment avec ses partenaires de cartes pour stimuler et accroître les ventes dans les régions éloignées. De plus, leur communication est fréquente et incomparable. Il n'y a jamais eu d'oubli ni d'omission. Toutes ces variables ont aidé à façonner le succès connu l'an dernier, et cette année s'avère encore plus excitante. »

