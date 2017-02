Journée d'hiver Sépaq le samedi 18 février - Journée d'activités gratuites dans 15 établissements de la Sépaq







QUÉBEC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Ce samedi 18 février, la population est invitée à venir profiter de la Journée d'hiver Sépaq pour prendre l'air dans des environnements naturels exceptionnels. Pour l'occasion, 13 parcs nationaux ainsi que le Camp Mercier et Duchesnay offrent l'accès, les activités et l'équipement gratuitement pour tous.

Une programmation variée pour tous les goûts

En plus de l'accès gratuit aux activités traditionnelles comme le ski de fond et la raquette, des activités originales différentes sont proposées dans chaque établissement. Au menu : vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), concours de bonhomme de neige, contes, rallyes, jeux gonflables, glissades, randonnées découvertes guidées en raquette et en ski de fond, prêt d'équipement pour une période d'essai, feu de camp, chocolat chaud et guimauves pour les petits comme les grands!

La Journée d'hiver Sépaq est offerte dans les établissements suivants :





Capitale-Nationale Bas-Saint-Laurent Camp Mercier

Parc national des Grands-Jardins

Parc national de la Jacques-Cartier

Duchesnay Parc national du Bic Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Parc national de la Gaspésie Montréal et environs Saguenay-Lac-Saint-Jean Parc national des Monts-Valin Parc national des Îles-de-Boucherville

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Parc national d'Oka Abitibi-Témiscamingue Parc national d'Aiguebelle Laurentides et Lanaudière Estrie Parc national du Mont-Tremblant Parc national du Mont-Mégantic

Parc national du Mont-Orford

Parc national de la Yamaska











Les conditions météorologiques s'annoncent excellentes. Que ce soit en famille, en amoureux ou entre amis, c'est une occasion à ne pas rater!

Pour consulter les activités offertes : sepaq.com/hiver/journee.

