GLISS(MC), une gamme de produits régénération capillaire de Schwarzkopf de renommée mondiale, lance sa technologie à base de kératine identique aux cheveux naturels dans les Pharmaprix/Shoppers Drug Mart au Canada







Pour consulter la documentation média, veuillez visiter : https://www.multivu.com/players/fr-ca/8041651-schwarzkopf-gliss-hair/

TORONTO, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Nouvellement au Canada, GLISSMC Hair Repair de Schwarzkopf est la seule gamme de produits complète sur le marché qui s'occupe précisément de la régénération capillaire en plus des autres besoins importants des consommateurs : le volume et la protection de couleur. Chef de file mondial depuis plus de 60 ans en innovation de régénération capillaire, GLISSMC offre une technologie éprouvée à base de kératine identique à celle que l'on retrouve dans les cheveux. Comptant près de 200 MILLIONS de produits vendus au monde annuellement, GLISSMC sera DÉSORMAIS offert dans les Pharmaprix et Shoppers Drug Mart.

« Tout ce qu'on fait subir à nos cheveux, y compris la chaleur, la coloration et les facteurs environnementaux comme le soleil, affaiblit la structure capillaire. GLISSMC, grâce à la technologie à base de kératine identique aux cheveux naturels, est expressément conçu pour régénérer les zones des cheveux abimés jusqu'à dix couches de profondeur selon Meena Bajwa, directrice de marketing - Soins de beauté Henkel Canada. « Lorsqu'une coupe de cheveux semble être la seule solution, les Canadiens peuvent maintenant choisir de régénérer leurs cheveux et d'avoir de beaux cheveux d'apparence saine grâce aux produits GLISSMC. »

Les cheveux naturels contiennent 80 % de kératine, une protéine offrant aux cheveux une structure fortifiante et élastique. Des cheveux abîmés perdent de la kératine ce qui a pour résultat une structure capillaire extrêmement affaiblie. Les formules GLISS contiennent de la kératine identique à celle retrouvée dans les cheveux naturels ce qui aide à régénérer ceux-ci complètement.

« L'une des tendances les plus en vogue à Hollywood cette année est d'avoir une chevelure brillante, saine, ayant une apparence naturelle, peu importe les styles de coiffure demandés », répond Peter Butler, coiffeur de renom à Hollywood. « Mes clients savent que le volume, l'éclat et la force des cheveux sont essentiels à la création d'une apparence désirée, que ce soit sur le tapis rouge ou non. Une superbe coiffure commence avec une bonne santé capillaire. »

Les produits de régénération capillaire GLISSMC sont conçus pour régénérer les cheveux secs, les cassures et les pointes fourchues, les cheveux colorés, teints et éclaircis, ainsi que les cheveux fins et sans vie qui manquent de volume. Les formules de kératine liquide uniques de la marque ont démontré durant les tests en laboratoire des résultats visibles de rétention de couleur, une diminution des cassures, une augmentation du volume, de la force, de la douceur, de l'éclat et de la facilité à coiffer.

La gamme canadienne GLISSMC comprend cinq solutions de régénération capillaire :

GLISSMC Ultimate RepairMC : formule de haut rendement avec trois fois plus de kératine liquide* afin de régénérer jusqu'à dix couches de dommage et remplace la kératine perdue en offrant ainsi une chevelure plus éclatante et jusqu'à 90 % plus forte** tout en étant douce et facile à coiffer. Disponible : shampoing, revitalisant et revitalisant régénérateur Express.

*comparé à d'autres produits réparateurs de cheveux GLISSMC

**avec shampoing et revitalisant

GLISSMC Ultra+ MoistureMC : formule d'hydratation crémeuse avec Keratin Care-19, complexe offrant une hydratation essentielle pour les cheveux secs et stresses avec 80 % moins de cassures***. La combinaison de kératine et d'ingrédients hydratants aide énormément à la régénération des cheveux de l'intérieur et offre une reconstruction en surface à l'extérieur. Disponible : shampoing, revitalisant et Express Repair revitalisant.

*** vs cheveux non traités

GLISSMC Color GuardMC : une formule de shampoing innovatrice qui filtre les rayons UVA et UVB et offre jusqu'à 12 semaines de protection contre la perte de couleur pour les cheveux teints, colorés ou éclaircis avec un revitalisant ayant pour résultat une rétention de couleur et une brillance optimales. Disponible : shampoing, revitalisant et Express RepairMC revitalisant.

GLISSMC Oil NutritiveMC : Une formule de revitalisant et de shampoing nourrissant en profondeur pour réduire jusqu'à 90 % des pointes fourchues. Conçu spécifiquement pour les cheveux longs qui sont susceptibles d'avoir des cassures et des pointes fourchues. Cette formule non grasse est enrichie de huit huiles de beauté et de kératine pour des soins intenses qui régénéreront en profondeur tout le long des cheveux jusqu'à la pointe, et ce, sans alourdir les cheveux. Ce produit aura pour résultat de donner une chevelure brillante, douce et d'apparence saine. Disponible : shampoing, revitalisant et un traitement à l'huile ultra légère.

GLISSMC Extra Volume : conçue pour offrir du volume et de la force de longue durée aux cheveux fins, plats et sans vie, cette formule est enrichie d'un complexe collagène pour réparer les dommages à l'intérieur des cheveux et les soulever de la racine jusqu'à la pointe. Ce produit aura pour résultat de donner une chevelure naturelle, rebondissante, légère et volumineuse. Disponible : shampoing, revitalisant et vaporisateur d'amplitude.

La gamme de produits GLISSMC est offerte aux Shoppers Drug Mart et aux Pharmaprix partout au Canada dès le lancement, pour 9,99 $ PDS.

À propos de Schwarzkopf

Schwarzkopf est l'un des trois chefs de file du marché des produits capillaires au monde qui se consacre à la qualité, au talent et à l'innovation depuis plus de 115 ans. Tout a commencé avec le tout premier shampoing en poudre du monde en 1910. Schwarzkopf a élargi ses portefeuilles de produits divers et est disponible dans 50 pays mondialement. Schwarzkopf maintient constamment la satisfaction des consommateurs et sa qualité. Cela se reflète dans son slogan : "Soin capillaire pour vous". Propriété de Henkel qui exerce ses activités dans le monde entier avec les plus grandes marques et technologies.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.schwarzkopf.ca

À propos de Henkel Canada

Henkel exerce ses activités dans le monde entier avec les plus grandes marques et technologies dans trois domaines : les détergents et produits d'entretien ménager, les soins de beauté et les technologies d'adhésifs. Fondée en 1876, Henkel occupe des positions dominantes dans les secteurs de la consommation grand public et de l'industrie, avec des marques prestigieuses comme Persil, Schwarzkopf et Loctite. Employant près de 50 000 personnes, Henkel a réalisé un chiffre d'affaires de 20,1 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation justé de 3,2 milliards de dollars au cours de l'exercice financier 2015. Les actions privilégiées de Henkel sont inscrites à la cote de l'indice boursier allemand DAX.

SOURCE Henkel Canada

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 10:00 et diffusé par :