Le sexe féminin : terra incognita? Un grand dossier à lire dans le magazine Québec Science, en kiosque dès aujourd'hui!

MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'appareil génital des femmes est source de vie, de plaisir, mais aussi de douleur, d'anxiété, de honte... et de mystères scientifiques. Du microbiote vaginal aux menstruations, les chercheurs multiplient les découvertes étonnantes.

Le vagin livre ses secrets

Moins populaire que son homologue intestinal, le microbiote vaginal reste crucial pour la santé des femmes. Et des hommes aussi!

Les maux tabous

Chaque mois, nombre de femmes subissent une tempête dans le bas-ventre. Des douleurs dont on parle peu et qui sont mal comprises.

Le sexe qui fait mal

Plusieurs femmes éprouvent de la douleur pendant les relations sexuelles sans qu'une cause médicale puisse l'expliquer. Ce n'est pas pour autant un mal imaginaire.

Les règles au temps de nos grand-mères

Comment les Québécoises vivaient-elles « l'arrivée du cardinal » entre 1900 et 1950?

Aussi à lire dans le magazine...

Le cybercrime parfait

Un virus informatique utilise vos routeurs et télés intelligentes pour mousser la popularité d'individus sur les réseaux sociaux.

À la recherche des langues oubliées

Des textes venus du fond des âges résistent encore et toujours au décryptage. Comment les déchiffrer ?

