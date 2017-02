Porsche présente deux nouveaux modèles au Salon international de l'auto du Canada







Première canadienne du Macan Turbo avec ensemble Performance et de la 911 GT3 Cup

TORONTO, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Automobiles Porsche Canada, Ltée dévoile deux modèles en première canadienne au Salon international de l'auto du Canada à Toronto : le Macan Turbo avec ensemble Performance et la 911 GT3 Cup.

Le Macan Turbo avec ensemble Performance se hisse au sommet de la gamme

Qualifié de la voiture sport du segment des VUS compacts, le Macan a redéfini les normes en matière de comportement dynamique depuis son lancement. À présent, Porsche place la marque encore plus haut : équipé de l'ensemble Performance, le Macan Turbo coiffe la gamme avec son comportement plus affûté, sa plus grande agilité et un attrait émotif encore plus aiguisé.

Les perfectionnements apportés au V6 3,6 litres biturbo poussent la puissance à 440 chevaux. Avec ce supplément de 40 chevaux par rapport au Macan Turbo, le moteur propulse cette version au sommet de la gamme. Le Macan boucle à présent le 0 à 100 km/h en rien que 4,4 secondes, une baisse de 0,4 seconde. La vitesse de pointe culmine à 272 km/h, une augmentation de 6 km/h. Le couple maximal monte aussi à 442 lb-pi et se manifeste sur une grande plage de régime moteur allant de 1 500 à 4 500 tr/min. De plus, en mode Sport Plus, il suffit de 2,9 secondes pour accélérer de 80 à 120 km/h, un gain de 0,2 seconde.

Outre la puissance du moteur, le Macan Turbo doté de l'ensemble Performance se distingue par son nouveau système de freinage, une caisse plus basse, un châssis sport mieux maîtrisé, l'ensemble Sport Chrono et un système d'échappement sport, le tout en équipement de série. À l'avant prennent place des disques de frein rainurés de 390 mm de diamètre, soit 30 mm de plus que les disques du Macan Turbo sans l'ensemble Performance. Les disques sont pincés par des étriers rouges à six pistons. En outre, la suspension pneumatique à correcteur d'assiette automatique est aussi livrée de série. Le système Porsche de gestion active de la suspension (PASM) a aussi été réglé pour s'ajuster de façon optimale à la caisse abaissée de 10 mm.

Grâce à l'ensemble Sport Chrono de série, il est possible de rehausser encore davantage les performances du Macan Turbo. En mode Sport Plus, cet ensemble autorise le réglage sport du châssis, du moteur et de la transmission, le tout accompagné de la sonorité encore plus envoûtante du système d'échappement sport. Le pilotage de la boîte PDK à 7 vitesses et double embrayage a été revu pour procurer des réactions plus rapides.

Le Macan Turbo avec ensemble Performance a déjà fait son entrée sur le marché canadien au prix de départ de 97 600 $.

Nouvelle 911 GT3 Cup avec moteur ultra moderne

Équipée d'un groupe propulseur entièrement repensé, la GT de course la plus produite au monde renferme à présent dans sa partie arrière un 6 cylindres à plat de 4 litres. Profitant des technologies les plus évoluées issues de la course, ce moteur compact à injection directe développe 485 ch. Aux performances du moteur s'ajoutent de nombreux détails novateurs qui contribuent aussi à l'efficacité, autorisant un moteur atmosphérique encore plus durable en course et des coûts d'entretien réduits. Le nouveau tablier avant et le nouveau train arrière plaquent encore plus la nouvelle 911 GT3 Cup au sol, améliorant du coup la motricité et les performances.

Porsche construit la 911 GT3 Cup sur la même chaîne de production que les 911 de route, dans son usine principale de Zuffenhausen. Depuis 1998, plus de 3 000 911 GT3 Cup ont été construites dans les gammes 996, 997 et 991, ce qui en fait la GT de course Cup la plus produite au monde.

Cette voiture sera inscrite aux courses de la saison 2017 de la série Ultra 94 GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama, dans la catégorie Platine.

Automobiles Porsche Canada, Ltée est une filiale autonome de Porsche AG et importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de 38 personnes en vente, service après-vente, finances, marketing et relations publiques. En 2016, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 7 061 véhicules en sol canadien, soit une hausse de 10% par rapport à 2015.

SOURCE Automobiles Porsche Canada

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 08:43 et diffusé par :