Wilson Amplifiers dessert désormais sa clientèle du Canada







Wilson Amplifiers Canada desservira toutes les provinces à partir de son centre de distribution.

TORONTO, le 16 février 2017 /CNW/ -- Wilson Amplifiers, le plus important fournisseur indépendant d'amplificateurs de signal cellulaire de weBoost et WilsonPro, a lancé son nouveau site Web pour ses clients au Canada : wilsonamplifierscanada.ca.

Wilson Amplifiers Canada vise à devenir le chef de file mondial dans le domaine des solutions d'amplificateurs de signal cellulaire sur l'ensemble du Canada. Et propose aussi des amplificateurs pour usage à domicile, dans l'auto ou en entreprise qui améliorent tous les réseaux 3G & 4G LTE pour tous les opérateurs canadiens tels que Rogers, Bell, Telus, Freedom (Wind) et autres.

Un nouveau centre de distribution établi à Toronto sera responsable de la livraison pour permettre des délais de livraison plus rapides et pour éliminer les frais de douane ou frais cachés associés généralement aux colis expédiés à partir de pays étrangers vers le Canada.

« C'est pour nous une grande priorité en 2017 de desservir notre clientèle canadienne », a affirmé M. Sadruddin Currimbhoy, PDG. « Les avantages que profiteront nos clients incluent des délais de livraison plus rapides, aucuns frais douaniers et un soutien local, car nos clients s'attendent à recevoir un appui complet de notre équipe. »

Wilson Amplifiers Canada fournit des solutions clés en main en partant des services de consultation gratuits jusqu'aux installations personnalisées, une assistance technique à vie et des garanties pluriannuelles.

Les amplificateurs de signal de Wilson fonctionnent avec tous les appareils cellulaires et tous les opérateurs en Amérique du Nord et ils sont officiellement approuvés conformément à la FCC et l'IC.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter Wilson Amplifiers Canada.

À propos de Wilson Amplifiers :

Wilson Amplifiers est un principal revendeur indépendant des amplificateurs de signal Wilson Pro & weBoost par Wilson Electronics.

Il fournit des solutions 3G et 4G dans les zones avec un niveau de signal faible à domicile, au bureau ou sur la route depuis 2011. Wilson Amplifiers est fier d'être au service de ses clients au Canada et aux États-Unis en offrant une variété de solutions en partant d'une salle unique jusqu'aux bâtiments commerciaux.

Les clients incluent des principaux organismes gouvernementaux, des entreprises en TI et du Fortune 500. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter wilsonamplifierscanada.ca.

