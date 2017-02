Le 31e China Wedding Expo (salon chinois du mariage) ouvrira prochainement ses portes au Shanghai New International Expo Center, du 22 au 25 février







Le salon de 120 000 mètres carrés souligne le rôle du salon en tant qu'évènement annuel du secteur

SHANGHAI, 16 février 2017 /PRNewswire/ -- Le 31e China Wedding Expo, parrainé par la Société chinoise des portraits photographiques (CPPS) et le Conseil pour la promotion du commerce international de Shanghai, aura lieu en même temps que la China Baby Photo Expo 2017 (salon chinois des photos de bébés) au Shanghai New International Expo Center, du 22 au 25 février 2017. L'évènement est organisé par Shanghai International Exhibition Service Co., Ltd. Le 31e China Wedding Expo, qui accueille plus de 1 000 exposants nationaux et internationaux sur une superficie de 120 000 mètres carrés, maintient le rôle de l'évènement comme l'un des plus grands salons au monde pour les mariées et le mariage.

Le salon va présenter des marques de robes de mariées haut de gamme dans les halls W1 et W2, ainsi que des produits qui intègrent un artisanat délicat à des éléments de stylisme tendance dans les halls E1 et E2. Des albums de photos et des cadres personnalisés soulignent la façon dont la demande s'est éloignée des concepts de stylisme traditionnel. Dans le hall W3, un grand nombre de nouveaux produits présentés démontrent comment les technologies émergentes telles que les drones (UAV) et la réalité virtuelle (VR) sont utilisées pour créer une expérience photographique sans précédent et parfaitement personnalisée pour les jeunes mariés. Un nouveau segment de « planification des mariages et conception de l'espace » a été ajouté à la section des fournitures de mariage du salon dans le hall W4, apportant ainsi des marques extraordinaires de conception de l'espace dans un espace bien aménagé et en donnant aux futurs conjoints l'occasion de contrôler l'esthétique de l'espace consacré à leurs noces prochaines. Des produits haut de gamme et des solutions high-tech proposés par les meilleurs acteurs nationaux et internationaux de la photographie et de la vidéo seront présentés dans le hall E3.

Les sponsors de l'évènement ont aussi organisé une gamme de conférences et d'évènements. Le salon China Baby Photo Expo 2017, qui se tient de façon concomitante sur un évènement de 20 000 mètres carrés, devrait attirer 50 000 participants. L'évènement va présenter une large gamme de produits et de services abordables de grandes marques dans les halls W4 et W5.

