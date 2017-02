Verdun se mobilise pour la réussite éducative







MONTRÉAL, le 16 févr. 2016 /CNW Telbec/ - Réunies à l'occasion des Journées de la persévérance scolaire pour concrétiser un partenariat formel pour la réussite éducative des Verdunois, les forces vives de la communauté ont annoncé ce matin le premier geste concret de ce partenariat : la tenue d'un sommet des partenaires en éducation.

« C'est avec une grande fierté que l'arrondissement de Verdun est partie prenante de ce Sommet des partenaires en éducation », a expliqué M. Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. « Cet événement sera un moment privilégié, une occasion pour tous les intervenants en éducation de Verdun de s'allier pour la réussite éducative des Verdunois, une priorité pour mon administration depuis le début de son mandat. Avec ce Sommet, nous faisons la preuve une fois encore du pouvoir de la concertation pour apporter des solutions concrètes à des enjeux de société. Tous ensemble, nous sommes réunis pour travailler à offrir de meilleures options aux jeunes, eux qui sont l'avenir de notre communauté », a-t-il spécifié.

Une initiative issue de la communauté

Favoriser l'accès à l'éducation est l'un des trois axes d'interventions prioritaires identifiés par le Plan en développement social de Verdun 2016-2020, fruit d'un important travail collectif et de consultations menées pendant plus de deux ans par la Concertation en développement social de Verdun (CDSV) au sein de la communauté verdunoise.

« Au cours de notre réflexion, il est apparu clairement que la première étape pour favoriser l'accès à l'éducation de la population de Verdun était de réunir l'ensemble des partenaires en éducation oeuvrant tant auprès des tout-petits que des adultes. Ce Sommet sera ainsi l'occasion d'échanger et d'améliorer la coordination entre tous les acteurs en éducation de Verdun. Une attention particulière sera accordée aux enjeux soulevés par les transitions d'un niveau scolaire à l'autre. Ensemble, nous identifierons des actions concrètes visant à faciliter le parcours éducatif des citoyens tout au long de leur vie, en particulier des citoyens plus vulnérables », a précisé Mme Patricia Bossy, présidente de la CDSV.

« Il était essentiel pour moi que ce Sommet soit un événement rassembleur pour toute la communauté. C'est pourquoi en plus de réunir les acteurs du milieu, le Sommet offrira des ateliers et des conférences destinés au grand public en soirée. En fait, nous avons tous convenu que les parents et les jeunes eux-mêmes doivent être des partenaires à parts égales de notre démarche », a ajouté le maire Parenteau.

Des stratégies d'action aux couleurs locales

Fort de son expertise en matière de persévérance scolaire et du tout nouvel appui financier de la Politique montréalaise de l'enfant, le Réseau réussite Montréal (RRM) sera un partenaire important de la démarche verdunoise.

« Nous travaillons constamment en étroite collaboration avec les commissions scolaires, les directions d'école et les organismes locaux afin d'établir des stratégies fructueuses qui reflètent les enjeux de chaque communauté. Ce Sommet sera l'occasion de soutenir la persévérance scolaire dans un quartier qui était une priorité pour nous depuis longtemps », a souligné Andrée Mayer-Périard, directrice générale du RRM.

« L'initiative verdunoise est un exemple admirable de la force d'impact d'une communauté qui se mobilise en faveur de la réussite de ses enfants, a souligné Mme Erika Duchesne, conseillère de ville du district du Vieux-Rosemont et responsable de la Politique de l'enfant de Montréal, venue souligner l'important travail que font les arrondissements dans l'atteinte des objectifs de la Politique. « Je souhaite que les investissements consentis dans le cadre de la Politique de l'enfant puissent être un accélérateur des initiatives locales et ainsi contribuer à un véritable mouvement montréalais en faveur de l'enfance », a-t-elle ajouté.

Avec la Concertation en développement social de Verdun (CDSV), le Réseau réussite Montréal (RRM), les Commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys (CSMB) et Lester?B.?Pearson (LBPSB), le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et les nombreux organismes communautaires qui agissent à Verdun, l'arrondissement de Verdun et la Ville de Montréal sont entourés de solides alliés pour atteindre l'objectif du décrochage zéro. Le Sommet des partenaires en éducation vient ainsi asseoir autour d'une même table, des acteurs dont les objectifs et plans d'action forment une vision cohérente qui servira de levier pour soutenir les efforts de tout un chacun.

Le Sommet « Tous ensemble pour la réussite éducative à Verdun » se tiendra le 11 avril à Verdun. La programmation sera dévoilée prochainement.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 08:31 et diffusé par :