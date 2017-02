Midland annonce la signature d'une nouvelle alliance stratégique pour l'or à la Baie James avec Altius Mineral Corporation







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 fév. 2017) - Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d'annoncer la signature d'une alliance stratégique avec Altius Mineral Corporation (« Altius ») (TSX:ALS), permettant ainsi à Midland et Altius de combiner leurs efforts pour explorer conjointement l'excellent potentiel aurifère du vaste territoire de la Baie-James.

Midland et Altius réuniront au sein de cette alliance deux équipes d'exploration expérimentées ainsi que d'importantes bases de données afin de générer des cibles d'exploration et de nouveaux projets de grande qualité sur le vaste territoire peu exploré de la Baie-James. La génération des cibles d'exploration débutera très prochainement et les premiers travaux de reconnaissance, de prospection et d'échantillonnage de tills débuteront au début de l'été 2017. Un budget conjoint d'environ 500 000 $ sera affecté à la campagne de 2017 et Midland sera le gérant des travaux d'exploration.

Cette nouvelle alliance stratégique avec Altius couvre un vaste territoire de la Baie-James propice à la présence de minéralisation aurifère. Les propriétés déjà existantes de Midland ainsi que le territoire faisant partie de l'aire d'intérêt de l'entente avec Exploration Osisko-Baie James inc. sont exclus de cette nouvelle entente avec Altius.

À propos d'Altius

Les diverses redevances et flux de métaux d'Altius génèrent des revenus provenant de 14 mines en activité au Canada et au Brésil, produisant du cuivre, du zinc, du nickel, du cobalt, des métaux précieux, de la potasse et du charbon thermique (électrique) et métallurgique. Le portefeuille d'Altius comprend également plusieurs redevances sur des projets en prédéveloppement couvrant une grande variété de substances minérales dans différentes juridictions. La Société détient aussi un important portefeuille de projets à l'étape de l'exploration, qui a été mis sur pied dans le but de conclure des ententes avec des partenaires dans l'industrie et ainsi générer du financement, des capitaux propres et des intérêts minoritaires de tierces parties ainsi que de nouveaux droits de redevances. Altius a 43 335 654 actions émises et en circulation, inscrites à la Bourse de Toronto au Canada. Altius fait partie de l'indice minier mondial S&P/TSX.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements, d'or, d'éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels qu'Altius Minerals Corporation, Exploration Osisko -Baie-James inc., Mines Agnico Eagle ltée, Teck Resources Limited, SOQUEM INC., Japan Oil, Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société : www.explorationmidland.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 08:33 et diffusé par :