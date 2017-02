Une délégation canadienne accompagnera le gouverneur général durant sa visite d'État au Royaume de Suède







OTTAWA, le 16 févr. 2017 /CNW/ - Leurs Excellences le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, et madame Sharon Johnston effectueront une visite d'État au Royaume de Suède du 19 au 23 février 2017.

Des parlementaires et des dirigeants canadiens du milieu académique, de l'innovation, du commerce et de la société civile revaloriseront leurs relations avec leurs homologues suédois. Ces échanges solidifieront les relations du Canada et la Suède, particulièrement en ce qui concerne l'innovation, le commerce et la création de sociétés inclusives et durables.

DÉLÉGATION OFFICIELLE

L'honorable Kirsty Duncan, C.P., députée

Ministre des Sciences

L'honorable Larry Bagnell, C.P., député

Député pour le Yukon

L'honorable Thomas Mulcair, C.P., député

Chef du Nouveau Parti démocratique du Canada

M. Bruce Stanton, député

Vice-président de la Chambre des communes

Mme Heather Grant

Ambassadrice du Canada auprès du Royaume de Suède

Mme Alexandra Bugailiskis

Sous-ministre adjointe, Europe, Moyen-Orient et Maghreb, Affaires mondiales Canada

M. Roy Norton

Chef du Protocole du Canada

Mme Patricia Jaton

Sous-secrétaire du gouverneur général du Canada

DÉLÉGATION D'ACCOMPAGNEMENT

L'honorable Perrin Beatty, C.P.

Président et chef de la direction, Chambre de commerce du Canada

Son Honneur M. Naheed K. Nenshi

Maire, Ville de Calgary

M. Daniel Alfredsson, C.S.M.

Conseiller principal, Club de hockey Les Sénateurs d'Ottawa

Mme Sophie d'Amours

Professeure au département de génie mécanique, Université Laval, et titulaire de la chaire de recherche du Canada en planification des réseaux de valeur de la forêt

Mme Nadia Duguay

Co-fondatrice d'Exeko, et membre du Comité exécutif de la CCUNESCO

Mme Alia Hogben, C.M.

Directrice exécutive, Conseil canadien des femmes musulmanes

M. Art McDonald, C.C., O.Ont., O.N.S.

Professeur émérite, Université Queen's, et Prix Nobel de physique de 2015

Mme Joy Nott

Présidente directrice-générale, Association canadienne des importateurs et exportateurs

Mme Maatalii Okalik

Présidente, Conseil national des jeunes Inuits, Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)

Mme Karen Oldfield

Présidente et chef de la direction, Administration portuaire d'Halifax

M. Iain Stewart

Président, Conseil national de recherches du Canada

Les notes biographiques de la délégation d'accompagnement seront affichées sur le site www.gg.ca.



Les membres du public peuvent suivre la visite d'État du gouverneur général au Royaume de Suède en ligne sur www.gg.ca, où les discours, les photos et les vidéos seront affichés.



Suivez GGDavidJohnston et RideauHall sur Facebook et Twitter.

SOURCE Le gouverneur général du Canada

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 07:45 et diffusé par :