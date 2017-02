La nouvelle application de Co-operators simplifie la gestion de votre assurance







GUELPH, ON, le 16 févr. 2017 /CNW/ - C'est aujourd'hui que Co-operators lance sa nouvelle application mobile qui propose une façon rapide, simple et sécuritaire pour les clients de consulter et de gérer leurs renseignements d'assurance. Cette application est maintenant offerte gratuitement sur iTunes et Google Play.

Avec l'application, les clients peuvent utiliser leur téléphone intelligent ou leur tablette pour :

accéder à leurs polices Co-operators (via leur compte des services en ligne);

consulter leurs documents d'assurance et de facturation;

faire une réclamation;

obtenir une soumission;

trouver un représentant.

D'autres options et fonctionnalités seront ajoutées régulièrement.

« Nous cherchons constamment à offrir plus de commodité et de valeur à nos clients », affirme Paul Mlodzik, vice-président, Marketing et Communications chez Co-operators. « Cette nouvelle application leur permettra de faire affaire avec nous où et quand ils le souhaitent. Qu'ils préfèrent rencontrer un représentant en personne, nous parler au téléphone ou utiliser nos services en ligne, le choix leur appartient. »

L'application s'adresse aux clients détenant des produits d'assurance habitation, automobile, vie, entreprise et agricole, ainsi que des produits de gestion du patrimoine de La Compagnie d'assurance générale Co-operators et de Co-operators Compagnie d'assurance-vie.

À propos de Co-operators?

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif s'élève à plus de 44 milliards de dollars sous administration. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placements. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les Employeurs de choix au Canada selon Aon, parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights, et figure au palmarès des 50 entreprises citoyennes établi par Sustainalytics et publié dans L'actualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

