/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement du Défi Santé 2017 dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve/

MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - M. Réal Ménard, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, et Mme Karine Boivin Roy, conseillère du district de Louis-Riel et conseillère associée à l'habitation au comité exécutif, en présence de Stevens Dorcelus, athlète qui excelle en saut en longueur et porte-parole du Défi Santé dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et en collaboration avec la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, Mercier-Ouest Quartier en Santé, Solidarité Mercier-Est et leurs démarches en saines habitudes de vie de même que le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, convient les représentants des médias au lancement du Défi Santé 2017 dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

M. Ménard, Mme Boivin Roy et M. Dorcelus prononceront une allocution.

Date : Le jeudi 16 février 2017



Heure : 13 h 30



Lieu : Mairie de l'arrondissement (salle du conseil)

6854, rue Sherbrooke Est

