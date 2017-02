La FCEI signe une entente avec Mastercard pour répondre aux besoins des PME







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW/ - La FCEI et Mastercard annoncent aujourd'hui la signature d'une entente qui vient reconnaître l'importante contribution des petites et moyennes entreprises (PME) à l'économie du pays et aux collectivités locales. Grâce à cette entente qui démontre les avantages des paiements électroniques au Canada, le coût d'acceptation des paiements par carte sera réduit pour les PME membres de la FCEI. Rappelons que la FCEI est le plus grand regroupement de PME au Canada.

«?Cette entente avec Mastercard est une excellente nouvelle pour les PME?», déclare Martine Hébert, vice-présidente principale de la FCEI. «?Elle offre à nos membres un accès à des taux de transactions qui tiennent compte du total de leurs ventes combinées, soit plus de 3 milliards de dollars. Cela leur permettra donc de réduire leurs coûts d'acceptation des cartes de crédit. C'est un grand pas en avant dans l'industrie des paiements au Canada et une avancée dans les relations entre les sociétés de paiement, comme Mastercard, et les petits commerçants?», conclut Mme Hébert.

«?Mastercard tient à poursuivre son engagement envers la réussite des PME qui sont un moteur essentiel de l'économie canadienne et des collectivités locales, affirme Brian Lang, président de Mastercard Canada. En reconnaissant la force et la contribution collectives des 109?000 membres FCEI, nous espérons que notre entente les aidera à poursuivre leur croissance et à offrir davantage de produits et de services innovants aux consommateurs canadiens.?»

Cette entente s'inscrit dans la stratégie de Mastercard qui vise à favoriser la croissance des PME d'un océan à l'autre. En plus de la nouvelle offre pour les membres FCEI, les propriétaires de PME ont accès à plusieurs ressources Mastercard bien adaptées à leur réalité : la Boîte à Outils du Propriétaire d'Entreprise, Local Market Intelligence (en anglais seulement), le programme Maîtrisez votre carte (campagne d'éducation publique), et Digital Main Street en association avec la Ville de Toronto (en anglais seulement).

Plus de détails sur cette entente à www.fcei.ca/mastercard.

À propos de Mastercard

Mastercard (NYSE : MA), www.mastercard.com, est une société technologique du secteur mondial des paiements. Elle exploite le réseau de traitement de paiement le plus rapide au monde et tisse des liens entre les consommateurs, les institutions financières, les commerçants, les gouvernements et les entreprises dans plus de 210 pays et territoires. Les produits et solutions de Mastercard rendent les activités commerciales de tous les jours, comme le magasinage, les voyages, l'exploitation d'une entreprise et la gestion des finances, plus faciles, plus sécuritaires et plus efficaces pour tout le monde. Suivez-nous sur Twitter @MasterCardCAnws, participez à la discussion sur le blogue Beyond the Transaction et abonnez-vous pour recevoir les dernières nouvelles sur la plateforme Engagement Bureau.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand groupement de petites et moyennes entreprises du Canada, comptant 109?000 membres dans tous les secteurs et toutes les régions.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 08:00 et diffusé par :