Element AI fait l'acquisition de MLDB.AI, chef de file en matière de données d'apprentissage machine

La société montréalaise MLDB.ai se joint à Element AI pour l'aider à créer des solutions d'apprentissage machine et pour élargir sa clientèle imposante et ses capacités de recherche et de développement.

MONTRÉAL, 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Element AI, une jeune entreprise oeuvrant dans le domaine de l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait l'acquisition de la totalité de l'équipe de MLDB.ai. L'acquisition englobe tout le personnel, la gamme de produits complète et la clientèle. La technologie et le savoir-faire important d'MLDB.ai en matière de création de solutions d'apprentissage machine pour certaines des plus grandes sociétés au monde sont un complément idéal pour les infrastructures technique et humaine d'Element AI.

MLDB.ai est une base de données en code source ouverte conçue pour l'apprentissage machine. Dans le cadre de cette acquisition, MLDB.ai continuera à être mise à jour sous forme de projet en code source ouverte à l'aide de ressources beaucoup plus sophistiquées provenant d'Element AI. La version Pro de MLDB.ai sera également à code source ouverte, ce qui sera aussi le cas pour certains modules d'extension associés au traitement des ensembles de données LiDAR.

« Lorsque j'ai commencé à discuter avec Element AI, je me suis rendu compte qu'ils étaient déjà une force incontestable dans le domaine de l'intelligence artificielle et je savais que nous devions faire partie de leur équipe », a déclaré Jeremy Barnes, président-directeur général et fondateur de MLDB.ai. « Ils ont des solutions à tous les problèmes complexes associés à l'établissement d'une entreprise viable et de taille respectable dans le monde de l'intelligence artificielle. L'équipe déborde d'enthousiasme à l'idée de poursuivre sa mission à l'aide des ressources et des talents que seule Element AI peut offrir. »

Fondée par les entrepreneurs chevronnés Jean-François Gagné et Nicolas Chapados, de même que Yoshua Bengio, un des individus derrière la technologie d'apprentissage profond, Element AI a vu le jour plus tôt cette année pour aider les entreprises à mettre en oeuvre une stratégie « AI-First », ce qui leur permet d'élaborer leurs propres solutions d'intelligence artificielle.

« Nous savons reconnaître une bonne occasion », a indiqué Jean-François Gagné, président-directeur général d'Element AI. « Element est associée à un réseau reconnu mondialement composé des meilleurs scientifiques et d'excellents établissements universitaires et laboratoires; nous sommes donc toujours à la recherche d'une occasion de mettre à profit nos capacités à l'interne. MLDB.ai, grâce à ses réussites et son innovation avérés dans le domaine de l'apprentissage machine, constituait un ajout idéal pour Element AI. Ensemble, nous allons réaliser de grandes choses pour l'intelligence artificielle, nos clients et le monde entier. »

Element AI est une plateforme établie à Montréal qui permet aux entreprises de mettre sur pied une stratégie AI-First. Composée de laboratoires de recherche reliés aux meilleurs écosystèmes universitaires au monde, Element AI lance et produit des solutions d'intelligence artificielle avancées en collaboration avec des entreprises et des instituts de recherche d'envergure. Element AI a été cofondée par Jean-François Gagné, Yoshua Bengio, Nicolas Chapados et Jean-Sébastien Cournoyer, et est située à Montréal, Québec. http://www.elementai.com

