WWW.RESEAUM.COM : dévoilement de LA nouvelle destination numérique du mentorat pour entrepreneurs

La plateforme du Réseau M est réalisée en partenariat avec le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, et elle est signée TINK.

MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Réseau M, le réseau de mentorat pour entrepreneurs de la Fondation de l'entrepreneurship, est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle plateforme numérique à l'adresse www.reseaum.com. Le projet a bénéficié du soutien financier du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI), et a été réalisé par l'agence TINK. La nouvelle plateforme devient à la fois une grande vitrine de sensibilisation et de promotion du mentorat pour entrepreneurs, un lieu d'échange et de développement pour tous les mentors et mentorés, et le moteur des opérations quotidiennes effectuées par les quelque 60 points de service où le mentorat est déployé.

Un jalon majeur dans le développement du Réseau M

Le service de mentorat du Réseau M existe depuis l'an 2000. Il est déployé aux quatre coins du Québec, et il compte sur plus d'un millier de mentors qui transmettent bénévolement leur expérience entrepreneuriale à d'autres entrepreneurs. En plus de pouvoir compter sur le soutien financier du MESI et d'être reconnu par celui-ci comme le partenaire privilégié du gouvernement en matière de mentorat pour entrepreneurs, le Réseau M s'appuie aussi sur plusieurs dizaines de partenaires stratégiques qui font notamment la promotion du mentorat dans leurs localités et régions et les jumelages entre mentors et mentorés.

« La nouvelle plateforme vient soutenir tout cet immense mouvement voué au développement du plein potentiel des entrepreneurs par le mentorat. Elle est désormais le 'centre nerveux' de nos opérations et nous permettra d'offrir une accessibilité accrue au mentorat pour entrepreneurs du Réseau M », a déclaré Pierre Duhamel, directeur général de la Fondation de l'entrepreneurship.

« Le gouvernement du Québec est un fier partenaire du Réseau M. Aujourd'hui, je me réjouis du lancement de cette plateforme puisque le mentorat auprès des entrepreneurs est très important », a fait savoir la vice?première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Lise Thériault.

La technologie au service d'un accompagnement profondément humain!

La nouvelle plateforme bilingue et consultable par ordinateur, tablette et téléphone intelligent est d'abord un lieu pour découvrir tous les bénéfices du mentorat pour entrepreneurs. Pour ce faire, elle évoluera au quotidien grâce à une foule de contenus, de témoignages vidéo, de données (telles que l'Indice entrepreneurial québécois) et d'un blogue sur le mentorat et l'entrepreneuriat alimenté par le Réseau M et ses nombreux partenaires et collaborateurs.

En plus de pouvoir adhérer facilement au Réseau M afin de devenir mentor ou mentoré, les entrepreneurs y trouveront une zone exclusive réservée aux membres pour d'une part poursuivre leur développement (perfectionnement des mentors, ressources pour les mentorés, etc.) et d'une autre part pour tirer profit de la vaste communauté en échangeant avec les autres mentors et mentorés du réseau.

Enfin, elle sera le moteur de tout le volet administratif lié notamment à la gestion de l'adhésion des membres, au jumelage entre mentors et mentorés, à la gestion du programme d'accréditation, de formation et de reconnaissance des mentors, et enfin à la production de tous les rapports nécessaires. De plus, la plateforme a été conçue pour soutenir le développement du Réseau M pour les années à venir, gérant selon les plus hauts standards de sécurité de l'industrie l'ensemble des données des milliers de mentors et mentorés qu'ils soient anciens, actuels ou futurs.

Enfin, la Fondation remercie chaleureusement le président de son conseil, Charles Sirois, l'équipe du MESI, l'agence TINK ainsi que tous les mentors, coordonnateurs et autres personnes ayant pris part à ce vaste projet. Pour en savoir plus sur la plateforme et découvrir ses fonctionnalités, visionnez notre courte vidéo ici https://www.youtube.com/embed/AJF-Oxe0U88 et allez l'explorer à l'adresse https://www.reseaum.com/

À propos du Réseau M - mentorat pour entrepreneurs

Le Réseau M est une communauté d'intérêts, mise en place et animée par la Fondation de l'entrepreneurship et mobilisée pour déployer le service de mentorat pour entrepreneurs au Québec. Le Réseau M a pour objectif d'offrir à tous les entrepreneurs qui le désirent un service d'accompagnement de haut calibre par des gens d'affaires d'expérience et ainsi leur donner toutes les chances de cheminer vers le succès et la croissance. Il poursuit le but d'accélérer leur développement afin d'accroître le taux de survie et favoriser la croissance de leur entreprise, de la création jusqu'à la transmission à un repreneur. Au Québec, le Réseau M compte sur l'appui majeur du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) ainsi que sur le Secrétariat à la jeunesse et Développement économique Canada. Elle compte aussi sur ses Grands bâtisseurs : la Banque Nationale, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Cascades et Québecor; sur ses Bâtisseurs élites : Cogeco, le Fonds de solidarité FTQ, la Banque Royale du Canada et Hydro-Québec; sur ses Bâtisseurs émérites : Desjardins Entreprises, Investissement Québec, la Capitale, Léger, TACT intelligence-conseil, Tink et enfin sur Absolunet, Akova, BCF, DELTA | KLM | AIR FRANCE | ALITALIA, Lassonde et LOJIQ. www.reseaum.com

