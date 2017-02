Groupe Canam annonce ses résultats du quatrième trimestre 2016







SAINT-GEORGES, QC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Groupe Canam inc. (TSX: CAM) (« Groupe Canam » ou la « Société ») publie ses résultats pour la période de trois mois et de l'exercice financier clos le 31 décembre 2016.

Périodes closes le 31 décembre Trois mois (en millions de $, sauf les données par action) 2016





2015

Revenus 486,5 $



493,8 $



Frais de vente et d'administration 30,0 $ 6,2 % 30,9 $ 6,3 % BAIIA ajusté1 9,5 $ 1,9 % 34,0 $ 6,9 % Résultat net2 (2,0) $



17,8 $



Résultat net par action2 (de base et dilué) (0,04) $



0,39 $







Exercices financiers clos les 31 décembre Exercices financiers (en millions de $, sauf les données par action) 2016





2015

Revenus 1 856,9 $



1 606,9 $



Frais de vente et d'administration 122,8 $ 6,6 % 108,4 $ 6,7 % BAIIA ajusté1 21,3 $ 1,1 % 112,0 $ 7,0 % Résultat net2 (13,3) $



46,8 $



Résultat net par action2

















De base (0,28) $



1,09 $





Dilué (0,28) $



1,08 $







1 Se reporter à la section Mesures non établies selon les IFRS. 2 Représente le résultat net attribuable aux actionnaires.

Résultats du quatrième trimestre de 2016

Les revenus consolidés du quatrième trimestre de 2016 se sont élevés à 486,5 M$, comparativement à 493,8 M$, pour le même trimestre en 2015.

Les frais de vente et d'administration représentent 6,2 % des revenus au quatrième trimestre de 2016 ou 30 M$, tandis qu'ils représentaient 6,3 % des revenus en 2015 ou 30,9 M$. La variation s'explique particulièrement par la réduction de la charge des salaires qui découle du recentrage de l'approche commerciale dans le domaine de la charpente métallique lourde amorcé au troisième trimestre de 2016.

Le BAIIA ajusté au quatrième trimestre de 2016 atteint 9,5 M$ et représente 1,9 % des revenus, comparativement à un BAIIA ajusté de 34 M$ ou 6,9 % des revenus pour le même trimestre de 2015. La baisse s'explique par la compression des marges brutes de certaines activités de la Société.

La perte nette attribuable aux actionnaires du quatrième trimestre de 2016 s'établit à 2 M$ ou 0,04 $ par action, comparativement à un résultat net de 17,8 M$ ou 0,39 $ par action en 2015.

Résultats de l'exercice financier 2016

En 2016, les revenus ont atteint 1 856,9 M$ comparativement à 1 606,9 M$ en 2015, soit une hausse de 250 M$ ou 15,6 %. Cette augmentation provient de l'ensemble des activités de la Société, mais principalement des produits et services de ponts. Les ventes réalisées en devise américaine ont bénéficié de la dévaluation du dollar canadien par rapport à sa contrepartie américaine.

La perte nette attribuable aux actionnaires de l'exercice 2016 s'élève à 13,3 M$ ou 0,28 $ par action de base, comparativement à un résultat net de 46,8 M$ ou 1,09 $ par action de base pour l'exercice précédent. La perte est principalement attribuable à l'enregistrement d'une provision de 32 M$ après impôts au deuxième trimestre de 2016 relativement à des coûts additionnels importants dans un projet de charpente métallique lourde et à l'impact défavorable de projets de ponts aux États-Unis.

Recentrage des activités de la Société

Charpente lourde

Au terme de la révision de son approche du marché de la charpente lourde déclenchée en juillet dernier, la Société annonce qu'elle n'entend plus jouer le rôle d'entrepreneur en charpente dans les projets complexes d'envergure. Par conséquent, les projets de charpentes métalliques auxquels nous participerons dans l'avenir présenteront un niveau de risque raisonnable compte tenu de la taille et de la nature des activités principales de la Société. Ce faisant, l'évolution des profits sera plus prévisible.



Après avoir réduit ses effectifs en estimation et en gestion de projets l'été dernier, la Société a complété sa réorganisation au cours des dernières semaines. Le mandat de la nouvelle équipe consiste à maximiser l'utilisation de la capacité manufacturière en charpente de l'usine de Saint-Gédéon-de-Beauce.



À la lumière des difficultés rencontrées au cours de la dernière année sur des projets de ponts aux États-Unis, la Société a pris la décision d'examiner en profondeur toutes ses activités américaines dans le domaine des ponts. Toutes les options permettant d'atteindre les objectifs de rentabilité de la Société sont considérées.

Pression sur les marges brutes

« Les résultats de 2016 reflètent un marché de la construction non résidentielle qui a fonctionné au ralenti au Canada pendant qu'il était très actif aux États-Unis, sans pour autant que la pression sur les marges ne s'atténue, explique Marc Dutil, président et chef de la direction. Mais nos résultats sont affectés par des marges déficitaires sur des projets de ponts aux États-Unis et, en particulier, par la provision prise au deuxième trimestre sur un projet de charpente lourde. Nous poursuivons les discussions avec le client pour régler cette question des coûts additionnels et nous avons toujours bon espoir d'en arriver à une entente. »

Carnet de commandes

Le carnet de commandes totalisait 1 139 M$ au 31 décembre 2016 comparativement à 1 183 M$ au 31?décembre 2015.

Dividende

Le conseil d'administration a approuvé le paiement d'un dividende de 0,04 $ par action payable le 31 mars 2017 aux actionnaires inscrits le 17 mars 2017.

À propos de Groupe Canam inc.

Groupe Canam se spécialise dans la conception de solutions intégrées et la fabrication de produits sur mesure pour l'industrie de la construction en Amérique du Nord. Chaque année, Groupe Canam participe en moyenne à 10 000 projets de bâtiments, charpentes métalliques et ponts qui peuvent inclure des services de préconstruction et de gestion de projets. La Société exploite 23 usines en Amérique du Nord et emploie près de 4 650 personnes au Canada, aux États-Unis, en Roumanie et en Inde.



Conférence téléphonique, webdiffusion et présentation

Groupe Canam tiendra une conférence téléphonique avec les analystes financiers et médias le jeudi 16 février 2017 à 9 h 00 HNE. L'appel sera accessible en webdiffusion sur les sites Internet groupecanam.com et newswire.ca.

Veuillez prendre note que la conférence téléphonique sera accompagnée d'une présentation complémentaire en PDF qui sera disponible sur le site Internet de la Société groupecanam.com. La réécoute de la conférence sera disponible jusqu'au 2 mars 2017 au numéro 1 800 408-3053, code d'accès 3495498 suivi du dièse (#).

Mesures non établies selon les IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (BAIIA ajusté) et la dette nette constituent des mesures qui ne sont pas établies selon les Normes internationales d'informations financières (IFRS), et elles ne peuvent être formellement identifiées aux états financiers consolidés. Même si le BAIIA ajusté et la dette nette ne sont pas reconnus selon les IFRS, la direction, les analystes, les investisseurs et autres intervenants financiers les utilisent afin d'évaluer le rendement opérationnel et la gestion de la Société aux plans financier et de l'exploitation. Se reporter à la section « Mesures non établies selon les IFRS » du Rapport annuel 2015 de la Société pour la définition de cet indicateur.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs qui incluent, sans s'y limiter, des déclarations sur la stratégie de la Société concernant la croissance, les coûts, la situation financière et les résultats financiers, les perspectives de l'économie et les perspectives commerciales, les perspectives et tendances du secteur d'activités de la Société, la croissance prévue de la demande de produits et services, les dates prévues de livraison, de commandes et de l'exécution de projets en général, les objectifs, les projets, les cibles, les priorités, la stratégie d'affaires de la Société et l'incidence anticipée du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer » ou « maintenir », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que les résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus. Bien que la Société juge ses hypothèses raisonnables et appropriées selon l'information à sa disposition, il existe un risque qu'elles ne soient pas exactes. Les lecteurs ne doivent pas porter une confiance exagérée à ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs comprennent notamment les risques et incertitudes décrits dans le Rapport annuel 2015 de la Société, dans la section « Risques et incertitudes ». Les énoncés prospectifs au présent document reflètent les attentes de la Société en date de la présente et sont sujets à changement après cette date. La Société rejette expressément toute obligation ou intention de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables en matière de valeurs mobilières ne l'y obligent.





RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Périodes et exercices clos les 31 décembre

Périodes de trois mois Exercices (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2016

2015

2016

2015

Revenus 486 542 $ 493 797 $ 1 856 858 $ 1 606 855 $ Coût des ventes excluant l'amortissement(1) 448 109

425 371

1 709 362

1 377 066

Frais de vente et d'administration 29 990

30 867

122 774

108 358

Programme de partage des bénéfices 756

4 308

5 557

11 287

Amortissement des immobilisations corporelles 8 605

6 601

30 295

25 660

Amortissement des immobilisations incorporelles 895

866

3 674

2 943

Autres gains - nets (1 763)

(741)

(2 174)

(1 857)

Charges financières 2 772

2 599

11 150

14 433

Produits financiers (151)

(148)

(701)

(667)

Quote-part du résultat d'une coentreprise et des entreprises associées 114

447

1 219

1 536

Résultat avant impôts (2 785)

23 627

(24 298)

68 096

Charge (recouvrement) d'impôts

















Exigibles 8 369

6 351

19 871

13 554



Différés (9 511)

(439)

(31 872)

7 787



(1 142)

5 912

(12 001)

21 341

Résultat net (1 643) $ 17 715 $ (12 297) $ 46 755 $

















Résultat net attribuable aux :

















Actionnaires (2 014) $ 17 791 $ (13 290) $ 46 765 $

Participations ne donnant pas le contrôle 371

(76)

993

(10)



(1 643) $ 17 715 $ (12 297) $ 46 755 $

















Résultat net par action attribuable aux actionnaires

















De base (0,04) $ 0,39 $ (0,28) $ 1,09 $

Dilué (0,04) $ 0,39 $ (0,28) $ 1,08 $

















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en milliers d'actions)

















De base 45 726

46 075

46 673

43 074



Dilué 45 726

46 106

46 673

43 106

Nombre d'actions ordinaires en circulation (en milliers d'actions)







45 362

47 551





(1) Le coût des ventes incluant l'amortissement aux 31 décembre 2016 et 2015 est respectivement de 456 180 $ et 431 096 $ pour les périodes de trois mois et de 1 735 735 $ et 1 399 158 $ pour les exercices.

RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

Périodes et exercices clos les 31 décembre

Périodes de trois mois Exercices (en milliers de dollars canadiens) 2016

2015

2016

2015

Résultat net (1 643) $ 17 715 $ (12 297) $ 46 755 $ Autres éléments du résultat global :















Éléments qui seront reclassés ultérieurement aux résultats :

















Variation du gain de change latent (de la perte de change latente) sur la conversion des activités étrangères 7 452

14 731

(13 116)

62 653



Variation du gain de change latent (de la perte de change latente) sur la conversion de la dette désignée comme élément de couverture de l'investissement net dans des établissements étrangers (294)

(689)

633

(3 473)



7 158

14 042

(12 483)

59 180

Actif disponible à la vente :

Gain latent survenue (perte latente survenue) au cours de la période et de l'exercice sur les actifs financiers disponibles à la vente 37

172

(189)

199



Reclassement aux résultats - -

- -

- -

(2)



37

172

(189)

197



7 195

14 214

(12 672)

59 377

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement aux résultats : Régimes à prestations définies :

Gains actuariels (pertes actuarielles) des régime à prestations définies (1 943)

2 948

(1 943)

2 948



Produit (charge) d'impôts 530

(780)

530

(780)



(1 413)

2 168

(1 413)

2 168

Autres éléments du résultat global 5 782

16 382

(14 085)

61 545

Résultat global 4 139 $ 34 097 $ (26 382) $ 108 300 $

Résultat global attribuable aux :

Actionnaires 3 679 $ 34 173 $ (27 469) $ 108 294 $

Participations ne donnant pas le contrôle 460

(76)

1 087

6



4 139 $ 34 097 $ (26 382) $ 108 300 $





BILANS CONSOLIDÉS (en milliers de dollars canadiens) Au 31 décembre 2016 Au 31 décembre 2015

Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 567 $ 7 050 $ Débiteurs 318 149

320 517

Excédent des coûts et profits estimatifs sur la facturation 259 363

194 298

Stocks 144 601

166 833

Actifs d'impôts à recouvrer 212

1 573

Frais payés d'avance et autres actifs 5 038

3 230



740 930

693 501

Actifs non courants







Placements 9 936

6 173

Intérêts dans une coentreprise et des entreprises associées 37 823

39 370

Immobilisations corporelles 374 849

348 391

Immobilisations incorporelles 16 300

11 500

Goodwill 56 285

56 023

Actifs d'impôts différés 33 410

4 007

Créances à long terme et autres éléments d'actif 3 782

5 564

Total de l'actif 1 273 315 $ 1 164 529 $

Passif







Passifs courants







Créditeurs et charges à payer 272 339 $ 223 580 $ Excédent de la facturation sur les coûts et profits estimatifs 87 066

73 465

Passifs d'impôts exigibles 6 476

4 156

Solde de prix d'achat d'entreprises échéant en deçà d'un an 646

1 282

Provision 8 137

- -

Portion de la dette échéant en deçà d'un an 25 204

43 083



399 868

345 566

Passifs non courants







Dette 284 446

164 356

Solde de prix d'achat d'entreprises 1 442

650

Provisions 11 131

19 485

Passifs d'impôts différés 6 148

8 897

Autres éléments du passif 2 560

1 208

Total du passif 705 595

540 162











Capitaux propres







Capital-actions 229 035

239 777

Résultats non distribués 256 277

294 458

Autres éléments des capitaux propres 77 033

90 090

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires 562 345

624 325

Participations ne donnant pas le contrôle 5 375

42

Total des capitaux propres 567 720

624 367

Total des capitaux propres et du passif 1 273 315 $ 1 164 529 $





États consolidés des variations des capitaux propres

(en milliers de dollars canadiens) Avantages du

personnel réglés en instruments de

capitaux propres Écarts de

change

découlant de la

conversion

des

activités

étrangères Écart de change

découlant de la

conversion de la

dette désignée

comme élément

de couverture Actifs

financiers

disponibles

à la vente Options de

conversion

des

débentures

convertibles Total des autres

éléments des

capitaux

propres Capital-

actions Résultats non

distribués Total des

capitaux propres

attribuable aux

actionnaires Participations

ne donnant pas

le contrôle Total

des

capitaux

propres Solde au 1er janvier 2015 2 235 $ 29 451 $ (806) $ 2 $ 5 758 $ 36 640 $ 168 162 $ 252 386 $ 457 188 $ 36 $ 457 224 $ Résultat net de l'exercice - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

46 765

46 765

(10)

46 755

Résultat global - -

62 637

(3 473)

197

- -

59 361

- -

2 168

61 529

16

61 545

Dividendes - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

(6 894)

(6 894)

- -

(6 894)

Rachat d'actions - -

- -

- -

- -

- -

- -

(105)

- -

(105)

- -

(105)

Excédent du coût d'acquisition sur la valeur comptable des actions ordinaires rachetées - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

(214)

(214)

- -

(214)

Actions acquises par les employés (238)

- -

- -

- -

- -

(238)

238

- -

- -

- -

- -

Émission d'actions sur conversion de débentures - -

- -

- -

- -

- -

- -

65 971

- -

65 971

- -

65 971

Exercice des options liées à la conversion de débentures - -

- -

- -

- -

(5 511)

(5 511)

5 511

- -

- -

- -

- -

Options de conversion de débentures non exercées - -

- -

- -

- -

(247)

(247)

- -

247

- -

- -

- -

Amortissement de la charge de rémunération en vertu du programme de partage des bénéfices - volet actionnariat 85

- -

- -

- -

- -

85

- -

- -

85

- -

85

Solde au 31 décembre 2015 2 082 $ 92 088 $ (4 279) $ 199 $ - - $ 90 090 $ 239 777 $ 294 458 $ 624 325 $ 42 $ 624 367 $ Solde au 1er janvier 2016 2 082 $ 92 088 $ (4 279) $ 199 $ - - $ 90 090 $ 239 777 $ 294 458 $ 624 325 $ 42 $ 624 367 $ Investissement dans des filiales par des participations ne donnant pas le contrôle - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

4 246

4 246

Obligation d'achat - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

(4 507)

(4 507)

- -

(4 507)

Résultat net de l'exercice - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

(13 290)

(13 290)

993

(12 297)

Résultat global - -

(13 210)

633

(189)

- -

(12 766)

- -

(1 413)

(14 179)

94

(14 085)

Dividendes - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

(7 415)

(7 415)

- -

(7 415)

Rachat d'actions - -

- -

- -

- -

- -

- -

(11 118)

- -

(11 118)

- -

(11 118)

Excédent du coût d'acquisition sur la valeur comptable des actions ordinaires rachetées - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

(11 556)

(11 556)

- -

(11 556)

Actions acquises par les employés (376)

- -

- -

- -

- -

(376)

376

- -

- -

- -

- -

Amortissement de la charge de rémunération en vertu du programme de partage des bénéfices - volet actionnariat 85

- -

- -

- -

- -

85

- -

- -

85

- -

85

Solde au 31 décembre 2016 1 791 $ 78 878 $ (3 646) $ 10 $ - - $ 77 033 $ 229 035 $ 256 277 $ 562 345 $ 5 375 $ 567 720 $

FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Périodes et exercices clos les 31 décembre



Périodes de trois mois Exercices (en milliers de dollars canadiens) 2016 2015 2016 2015 Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :















Exploitation















Résultat net (1 643) $ 17 715 $ (12 297) $ 46 755 $ Ajustements :

















Amortissement de la charge de rémunération en vertu du programme de partage des bénéfices - volet actionnariat 21

21

85

85



Gain à la disposition d'un placement - -

- -

- -

(5)



Perte (gain) à la disposition d'immobilisations corporelles et incorporelles 123

(163)

(134)

(190)



Amortissement des immobilisations corporelles 8 605

6 601

30 295

25 660



Amortissement des immobilisations incorporelles 895

866

3 674

2 943



Amortissement des frais de financement reportés 101

338

401

699



Provisions 67

10 834

517

10 834



Swaps de taux d'intérêt (216)

(139)

(428)

(297)



Intérêts implicites (195)

390

340

2 365



Régimes de retraite 391

(683)

(1 370)

(2 982)



Charge (produit) d'impôts différés (9 511)

(439)

(31 872)

7 787



Quote-part du résultat d'une coentreprise et des entreprises associées 114

447

1 219

1 536



(1 248)

35 788

(9 570)

95 190

Variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement liés à l'exploitation















Diminution (augmentation) des débiteurs 3 147

3 321

18 303

(9 679)

Diminution (augmentation) de l'excédent des coûts et profits estimatifs sur la facturation 9 615

1 497

(68 365)

(50 768)

Diminution des stocks 3 744

13 740

20 466

8 269

Diminution (augmentation) des actifs d'impôts exigibles 2 370

(58)

2 713

33

Diminution (augmentation) des frais payés d'avance et autres actifs (261)

1 276

(1 828)

3 472

Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer (11 371)

(177)

33 300

17 665

Augmentation (diminution) de l'excédent de la facturation sur les coûts et profits estimatifs (15 209)

(20 292)

9 756

(11 926)

Augmentation (diminution) des intérêts à payer 659

(2 598)

632

(680)

Augmentation (diminution) des passifs d'impôts exigibles 3 582

3 004

2 350

(924)



(3 724)

(287)

17 327

(44 538)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (4 972)

35 501

7 757

50 652

Financement















Rachat d'actions (11 834)

- -

(22 674)

(319)

Dividendes - -

(1 671)

(7 500)

(6 681)

Augmentation de la dette et des emprunts bancaires 64 596

14 068

223 241

75 704

Remboursement de la dette et des emprunts bancaires (32 722)

(35 838)

(134 908)

(81 658)

Remboursement des débentures - -

(2 956)

- -

(2 956)

Remboursement des soldes de prix d'achat d'entreprises - -

(959)

(1 207)

(959)

Frais d'émission relatifs à la dette (277)

(71)

(729)

(212)

Augmentation des autres éléments du passif 113

117

96

148

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 19 876

(27 310)

56 319

(16 933)

Investissement















Produit de la vente d'immobilisations corporelles et incorporelles 245

1 534

1 094

2 005

Acquisitions d'immobilisations corporelles (9 553)

(11 695)

(43 060)

(30 368)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles (576)

(732)

(1 679)

(1 695)

Acquisition d'un placement (117)

(830)

(4 217)

(1 429)

Produit de la vente d'intérêts dans une entreprise associée 99

- -

330

- -

Produit de la vente d'un placement - -

- -

- -

48

Distributions reçues - -

- -

264

- -

Diminution (augmentation) des créances et autres actifs 15

61

212

212

Augmentation des créances à long terme (54)

(14)

(176)

(258)

Acquisitions d'éléments d'actif d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 363

(5)

(8 533)

(6 196)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (8 578)

(11 681)

(55 765)

(37 681)

Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (1 788)

982

(1 794)

2 751

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 4 538

(2 508)

6 517

(1 211)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 9 029

9 558

7 050

8 261

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 13 567 $ 7 050 $ 13 567 $ 7 050 $ Informations supplémentaires

















Intérêts versés 1 523 $ 1 260 $ 7 272 $ 7 241 $

Impôts sur le résultat versés nets 3 573 $ 3 405 $ 14 909 $ 14 261 $

