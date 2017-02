Pierre Karl Péladeau redevient président et chef de la direction de Québecor et Pierre Dion est nommé président du conseil d'administration de Québecor Média







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Québecor annonce que Pierre Karl Péladeau redevient président et chef de la direction de l'entreprise. Cette nomination entre en vigueur dès maintenant. Pierre Dion, qui occupait cette fonction depuis avril 2014, est nommé président du conseil d'administration de Québecor Média et membre du conseil d'administration de Québecor. De plus, sa candidature sera soumise au conseil d'administration de Groupe TVA lors de l'assemblée générale en mai prochain. Pour sa part, Brian Mulroney continuera d'assurer ses fonctions de président du conseil d'administration de Québecor.

« Je suis très heureux de reprendre la direction de Québecor, une entreprise que j'aime profondément, qui est en excellente santé financière et qui a connu une croissance continue au cours des dernières années. Je souhaite exprimer ma reconnaissance à Pierre Dion, pour son leadership exemplaire et son travail acharné, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de direction. À l'emploi de l'entreprise depuis 2004, Pierre a été un de mes fidèles collaborateurs pendant plus de dix ans, et ce sera un plaisir de refaire équipe avec lui », a déclaré Pierre Karl Péladeau.

« C'est avec la fierté du devoir accompli que je cède ma place à Pierre Karl, après près de trois années à titre de président et chef de la direction de Québecor. Je suis très heureux des nouveaux mandats qui me sont confiés aujourd'hui et de continuer à contribuer au succès de l'entreprise. Ce sera également un privilège de travailler à nouveau avec Pierre Karl », a souligné Pierre Dion.

« Depuis sa fondation par Pierre Péladeau en 1965, Québecor a toujours été une entreprise solide et performante grâce aux gestionnaires de talents qui la composent. Avec le retour de Pierre Karl à la tête de l'organisation, et de Pierre à la présidence du conseil d'administration de Québecor Média, nous pouvons compter sur une équipe remarquable afin de poursuivre le développement de la Société et de ses activités », a ajouté le très honorable Brian Mulroney.

Auparavant président et chef de la direction de Québecor pendant 14 ans, Pierre Karl Péladeau a développé la vision stratégique de l'entreprise, dont le déploiement a été poursuivi sous la direction de Pierre Dion. C'est donc sous le signe de la continuité que Québecor poursuivra la réalisation de son plan d'affaires.

À propos de Pierre Karl Péladeau

Rappelons que Pierre Karl Péladeau a été président et chef de la direction de Québecor de 1999 à 2013. Alors que l'entreprise vivait de profonds bouleversements à l'aube d'un nouveau millénaire et de l'ère numérique, il a effectué avec succès la transition des activités traditionnelles de Québecor vers la nouvelle économie. Appuyé de son équipe de direction, il a entrepris, en 2000, en partenariat au capital avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'acquisition de Vidéotron, incluant Groupe TVA, et a planifié sa transformation. En 2010, faisant partie d'une stratégie élaborée entre la direction et le conseil d'administration, l'entreprise a lancé son propre réseau de téléphonie sans-fil. Un investissement majeur de plus de 2 G$, qui aura permis la poursuite de la croissance de l'entreprise dans un secteur d'avenir propice au renforcement de la stratégie d'origine, axée sur la convergence des contenus et des modes de distribution. Québecor a été à l'avant-scène du développement de la concurrence en téléphonie sans-fil, en étant le premier opérateur de nouvelle génération face aux trois entreprises qui dominaient le marché. Aujourd'hui, force est de constater que cette orientation était la bonne.

En effet, Vidéotron est devenue la pierre angulaire du modèle d'affaires de Québecor. Elle est le leader québécois en télédistribution, en service Internet, en téléphonie filaire, en plus de détenir le service de téléphonie mobile ayant connu la plus forte croissance au Québec au cours des dernières années. Reconnue pour la qualité de son service à la clientèle, Vidéotron a aussi été nommée, pour une 11e année consécutive en 2016, l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois. C'est pourquoi, grâce à la vision d'affaires de Pierre Karl Péladeau, en plus d'être le leader des médias au Québec, Québecor est aujourd'hui présente dans des domaines porteurs de croissance tels que les télécommunications et la mobilité, l'économie numérique, la production cinématographique et télévisuelle ainsi que les sports et le divertissement.

Fidèle aux enseignements de son fondateur Pierre Péladeau, Québecor est également demeurée un joueur dominant pour le développement de la culture québécoise et le rayonnement de ses artisans. Activement engagée dans sa communauté, l'entreprise est un pilier important de la philanthropie au Québec, comme en témoigne de nombreuses implications, dont celle du projet Éléphant, visant à la conservation et la diffusion numérique du cinéma québécois.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

