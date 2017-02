/R E P R I S E -- Invitation aux médias : Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre/







QUÉBEC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec invite les représentants des médias à assister au Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, qui se tiendra les 16 et 17 février au Centre des congrès de Québec.

Cet événement, coprésidé par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, et la ministre responsable du Travail, Mme Dominique Vien, réunira des représentants de plusieurs organisations liées au marché du travail québécois et permettra de partager une compréhension commune des défis à relever sur les plans de la main?d'oeuvre et du développement économique.

DATES : Les 16 et 17 février 2017



LIEU : Centre des congrès de Québec

Salle 200C

900, boul. René-Lévesque Est



QUAND : 15 h 30 :

Séance d'information pour les représentants des médias sur les modalités techniques de l'événement (salle de presse, captation, contact, etc.)

Salle 204AB

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent confirmer leur présence auprès de M. Antoine Lavoie d'ici le 16 février à 11 h.

ORDRE DU JOUR DU RENDEZ-VOUS



16 février





16 h : Mots d'ouverture



16 h 45 : Premier atelier thématique : Les défis du développement économique

et les enjeux de disponibilité de main-d'oeuvre



18 h 30 : Fin de la première journée



17 février





8 h 30 : Ouverture

Deuxième atelier thématique : Les changements dans les milieux de travail

et les enjeux en matière de qualité de vie au travail



10 h 10 : Pause



10 h 25 : Troisième atelier thématique : L'attraction, l'intégration et le maintien en emploi

de la main-d'oeuvre dans une société en changement



12 h 05 : Dîner



13 h 20 : Quatrième atelier thématique : Le développement des compétences

et la formation continue



15 h : Mot de clôture

Sources : Renseignements : Simon Laboissonnière Attaché de presse Cabinet du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale Tél. : 418 643-4810 Antoine Lavoie Direction des communications Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Tél. : 418 646-0425, poste 67229



Thierry Bélair Attaché de presse Cabinet de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur Tél. : 418 266-3255





Florent Tanlet Attaché de presse Cabinet de la ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière?Appalaches Tél. : 418 643-7623



SOURCE Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

