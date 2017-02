Metsä Wood : La construction en bois lutte contre le changement climatique grâce au stockage du carbone







Le secteur du bâtiment représente jusqu'à 30 % des émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre - d'où son rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. L'utilisation du bois dans la construction représente une partie de la solution, le bois étant le seul matériau de construction stockant le carbone. Les produits en bois estampillés Kerto® LVL ont une empreinte carbone étonnamment faible tout au long de leur cycle de vie et peuvent être utilisés dans pratiquement toutes les constructions pour retenir le carbone.

L'une des manières les plus importantes pour lutter contre le changement climatique est de trouver de nouvelles façons de capter et de stocker le carbone présent dans l'atmosphère. Le secteur de la construction peut contribuer à ces développements positifs en utilisant des matériaux de construction à base de bois, qui stockent le carbone pendant toute leur durée de vie. Par exemple, le bois d'oeuvre stocke environ une tonne de CO 2 par mètre cube de bois.

« La masse sèche du bois est constituée à 50 % de carbone. Ce carbone est donc soustrait à l'atmosphère et ne contribue pas à l'effet de serre », explique Matti Kuittinen, architecte et chercheur à l'Université d'Aalto.

« Lors de la planification d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, nous devons tenir compte des émissions générées pendant l'intégralité du cycle de vie du bâtiment », souligne pour sa part le Dr. Frank Werner, de Frank Werner Environment & Development.

Les produits en bois sont utilisables dans toutes les constructions

Les matériaux à base de bois peuvent être utilisés dans la majorité des parties d'un bâtiment afin de capturer le carbone de l'atmosphère. Ils permettent ainsi aux concepteurs et aux constructeurs d'atteindre des objectifs de réduction des émissions de CO 2 ambitieux. Le plus fort potentiel de stockage du carbone se trouve dans les murs extérieurs, les planchers intermédiaires et les toitures. Par exemple, une maison passive a été conçue pour un climat froid avec deux combinaisons de matériaux de construction alternatives : une ossature bois avec isolation en laine de bois, et une ossature en béton cellulaire avec isolation en polystyrène expansé.

« Les deux options conféraient au bâtiment le même niveau d'efficacité énergétique. Cependant, l'alternative utilisant le bois permettait de réduire d'environ 40 % les émissions de CO 2 . Qui plus est, la quantité de carbone atmosphérique stockée dans son ossature était près de quatre fois plus élevée qu'avec l'autre combinaison », détaille Matti Kuittinen.

Le bois respecte le climat tout au long de son cycle de vie - et au-delà

De grandes quantités de carbone peuvent être stockées dans les parties en bois d'un bâtiment. Il est par conséquent important de s'assurer que ce stockage soit aussi durable que possible. Cela suppose une conception soignée, une protection contre l'humidité pendant la construction et une bonne maintenance. Lorsque les parties en bois d'un bâtiment ne sont plus utilisées, elles peuvent être recyclées pour élaborer d'autres produits - continuant d'assurer leur rôle de piège à carbone. Après plusieurs recyclages, ces matériaux à base de bois pourront finalement être utilisés pour une production de bioénergie neutre en carbone.

« Si nous devions réinventer le secteur de la construction aujourd'hui, les matériaux renouvelables y joueraient un rôle essentiel. Une construction plus respectueuse de l'environnement et des bâtiments plus durables sont possibles avec l'aide de matériaux verts bien développés. Le reste appartient aux concepteurs et constructeurs », conclut Frank Werner.

