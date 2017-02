Supremex annonce ses résultats pour le T4 et l'année financière 2016 et déclare un dividende trimestriel régulier







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'une vaste gamme d'enveloppes génériques et personnalisées et fournisseur de produits d'emballage et de produits spécialisés en plein essor, annonce aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2016 et déclare un dividende régulier trimestriel.

Faits saillants du quatrième trimestre :

Produits des activités au T4 2016 en hausse de 5,1 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 43,4 millions de dollars.

Produits des activités provenant du marché canadien des enveloppes en baisse de 3,5 % à 28,0 millions de dollars.

Produits des activités provenant du marché américain des enveloppes ont continué de croitre de façon significative, de 21,6 % par rapport à l'année passée, pour atteindre 11,1 millions de dollars.

Produits des activités provenant du marché des produits d'emballage et des produits spécialisés également en croissance, de 36,5 %, à 4,3 millions de dollars.

BAIIA 1 de 7,8 millions de dollars, une baisse de 3,5 % par rapport à 8,1 millions de dollars.

de 7,8 millions de dollars, une baisse de 3,5 % par rapport à 8,1 millions de dollars. Résultats nets en croissance de 22.0 %, pour s'établir à 4,6 millions de dollars (ou 0,16 $ par action) comparativement à 3,8 millions de dollars (ou 0,13 $ par action).

Maintenu une solide flexibilité financière avec un faible ratio d'endettement de 0.9x le BAIIA 2 .

. Acquisition de la quasi-totalité des actifs de Papier Durabox inc. (« Papier Durabox »), un fabricant de boîtes spécialisées en papier ondulé situé à Lachine , Québec.

, Québec. Approbation du paiement d'un dividende régulier trimestriel de 0,06 $ par action, équivalent au dernier trimestre et en hausse de 9,1% par rapport au dividende de l'année précédente.

Autre fait saillant du trimestre :

Le 23 décembre 2016, Supremex a conclu l'acquisition stratégique de Printer Gateway Inc., une imprimerie opérant sur le web (« Web-to-Print ») et desservant le secteur des communications et des arts graphiques. En plus de son interface basée sur le commerce électronique B2B, Printer Gateway a développé une technologie de pointe intégrée qui lui permet de traiter efficacement les petites commandes. Supremex a l'intention de déployer cette technologie sur certaines gammes de produits afin d'améliorer l'utilisation des machines et les délais d'exécution. Printer Gateway a généré des revenus d'environ 4,0 millions de dollars sur une base annuelle provenant de la vente de divers documents marketing (tels que des cartes postales, des brochures et des dépliants) au cours des douze derniers mois.

______________________________ 1 Se référer au rapprochement du résultat net et du BAIIA et du BAIIA ajusté ainsi qu'à leur définition. 2 Calculé en tant que facilité de crédit renouvelable (nette des frais de financement reportés), moins liquidités, divisé par le BAIIA.

Faits saillants de l'année financière 2016 :

Produits des activités de l'année 2016 en hausse de 12,8 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 160,6 millions de dollars.

Produits des activités provenant du marché canadien des enveloppes en hausse de 3,0 % à 110,0 millions de dollars.

Produits des activités provenant du marché américain des enveloppes ont continué de croitre de façon significative, de 53,3 %, pour atteindre 38,4 millions de dollars.

Produits des activités provenant du marché des produits d'emballage et des produits spécialisés également en croissance, de 16,4 %, à 12,2 millions de dollars.

BAIIA ajusté s'est chiffré à 27,4 millions de dollars, une diminution de 2,7% comparativement à 28,1 millions de dollars en 2015.

BAIIA 1 de 27,4 millions de dollars, une baisse de 17,3 % par rapport à 33,1 millions de dollars, incluant des gains hors trésorerie sur les modifications apportées aux fonds de pension et aux régimes complémentaires de retraite en 2015.

de 27,4 millions de dollars, une baisse de 17,3 % par rapport à 33,1 millions de dollars, incluant des gains hors trésorerie sur les modifications apportées aux fonds de pension et aux régimes complémentaires de retraite en 2015. Résultats nets en diminution de 8,4 %, pour s'établir à 14,6 millions de dollars (ou 0,51 $ par action) comparativement à 15,9 millions de dollars (ou 0,55 $ par action) en 2015.

Acquisition, lors du troisième trimestre, la quasi-totalité des actifs de Bowers Envelope Inc., fabricant et imprimeur d'enveloppes dont le siège social est à Indianapolis , et est située stratégiquement au Carrefour des États-Unis (« The Crossroads of America »).Racheté un total de 139 616 actions ordinaires pour annulation au courant de l'année sous les programmes d'Offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur, totalisant 668 939$.

, et est située stratégiquement au Carrefour des États-Unis (« The Crossroads of America »).Racheté un total de 139 616 actions ordinaires pour annulation au courant de l'année sous les programmes d'Offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur, totalisant 668 939$. Nomination de M. Drew Sullivan en tant qu'administrateur au conseil d'administration de la Société, anciennement président de RR Donnelley Canada.

«Je suis très satisfait de nos résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2016. Au cours du quatrième trimestre, nous avons poursuivi notre stratégie de diversification en complétant deux autres acquisitions, pour un total de cinq au cours des seize derniers mois. Celles-ci ont contribué à une croissance de 12% des revenus en 2016, ce qui nous a permis de maintenir un BAIIA comparable par rapport à l'année précédente. Près d'un tiers du chiffre d'affaires de Supremex provient maintenant des ventes d'enveloppes aux États-Unis et des produits d'emballage et de spécialité, ce qui nous rend moins dépendants d'un marché Canadien des enveloppes à maturité. » a dit Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex.

«Les résultats de notre quatrième trimestre démontrent encore les avantages de notre stratégie de diversification. La rentabilité et les marges sont plus proches des niveaux précédant les activités de fusions et acquisitions. À mesure que nous intègrerons pleinement ces activités, nous prévoyons des avantages supplémentaires provenant de l'expansion géographique, de leurs offres complémentaires et des synergies opérationnelles. Notre succès actuel et futur réside dans notre capacité à diversifier l'entreprise tout en exploitant efficacement notre plateforme pour générer de fortes liquidités. Je suis convaincu de notre capacité à le faire et je suis fier de dire que nous avons réalisé tout cela en 2016, alors même que nous travaillions sur la mise en oeuvre d'une stratégie de diversification par fusions et acquisitions très ambitieuse. » a ajouté M. Emerson

«Au même moment, notre dette est demeurée à des niveaux antérieurs aux fusions et acquisitions, et grâce à une augmentation des dividendes et à un programme de rachat d'actions actif, nous avons redonné de la valeur à nos actionnaires. En regardant en avant, nous allons continuer à optimiser l'allocation du capital vers des opportunités qui ont le potentiel de soutenir la croissance des revenus à long terme, la génération de flux de trésorerie et d'optimiser le coût du capital afin de générer de la valeur pour les actionnaires », a conclu M. Emerson.

Aperçu du rendement au quatrième trimestre :

Les produits d'activités pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2016 a augmenté de 5,1% ou de 2,1 millions de dollars pour s'établir à 43,4 millions de dollars comparativement à 41,3 millions de dollars lors la période de trois mois terminée le 31 décembre 2015, principalement grâce à la stratégie de diversification de la Société avec les acquisitions de Bowers Envelope et Papier Durabox.

Les produits des activités tirés du marché canadien des enveloppes ont diminué de 1,0 million de dollars, ou 3,5 %, pour s'établir à 28,0 millions de dollars. Les produits des activités tirés du marché américain des enveloppes ont augmenté de 2,0 millions de dollars ou 21,6 %, atteignant 11,1 millions de dollars, principalement grâce à la contribution de Bowers Envelope, acquise en août 2016. Les produits des activités tirés des produits d'emballage et produits spécialisés ont augmenté de 36,5 % pour atteindre 4,3 millions de dollars, notamment avec la contribution de Papier Durabox dont l'acquisition a été conclue le 28 novembre 2016.

Le BAIIA s'est établi à 7,8 millions de dollars pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2016, comparativement à 8,1 millions de dollars pour la même période en 2015, soit une diminution de 0,3 million de dollars ou 3,5 %. Les marges de BAIIA s'établissent à 18,0 %, contre 19,6 % au quatrième trimestre de 2015, en raison d'une hausse des frais de ventes et d'administration compte tenu des entreprises acquises.

Le résultat net a augmenté de 22,0 %, pour s'établir à 4,6 millions de dollars (ou 0,16 $ par action) pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2016, comparativement à 3,8 millions de dollars (ou 0,13 $ par action) pour la même période en 2015.

Les activités d'exploitation ont généré une trésorerie nette de 9,1 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2016, comparativement à 8,1 millions de dollars au cours de la même période de 2015.

Aperçu du rendement pour l'exercice 2016 :

Les produits des activités générés au cours de l'année terminée le 31 décembre 2016 ont augmenté de 12,8 % ou 18,3 millions de dollars pour atteindre 160,6 millions de dollars. Lors des seize derniers mois, la Société s'est concentrée sur l'exécution de sa stratégie d'acquisition afin de maintenir une solide plate-forme canadienne dans le marché des enveloppes, de se diversifier dans le marché américain de l'enveloppe et dans le marché des emballages et des produits spécialisés.

Les produits des activités provenant du marché canadien des enveloppes ont connu une croissance de 3,2 millions de dollars ou 3,0 %, pour atteindre 110,0 millions de dollars. Bien que l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de Premier Enveloppe ait bien performé durant l'année et a permis d'atténuer les effets du déclin à long terme du marché de l'enveloppe au Canada, les perturbations causées par la menace d'un arrêt de travail à Postes Canada au courant de l'été ont affecté les revenus. De plus, les résultats de l'an dernier ont bénéficié des effets d'une importante commande pour le gouvernement qui ne se produit que tous les quatre ans.

La vigueur soutenue sur le marché américain des enveloppes provient principalement des acquisitions de Classic Envelope Inc., conclue en octobre 2015 et de Bowers Envelope, conclue à la fin du mois d'août 2016. Ce marché a contribué à une croissance de 13,3 millions de dollars en 2016, représentant une augmentation de 53,3 % pour atteindre 38,4 millions de dollars. Les produits d'activités provenant du marché des produits d'emballage et des produits spécialisés ont également crû, de 16,4 % ou 1,7 million de dollars, atteignant 12,2 millions de dollars. L'acquisition de Papier Durabox conclue en novembre ainsi que la croissance des produits existants ont contribué à cette augmentation.

Le BAIIA s'est chiffré à 27,4 millions de dollars (ou 17,1 % des revenus) pour l'année terminée le 31 décembre 2016, comparativement à 33,1 millions de dollars (ou 23,3 % des revenus) en 2015, une baisse de 5,7 millions de dollars ou 17,3%. En 2015, des gains hors trésorerie avant impôts totalisant 5,0 millions de dollars découlant des modifications apportées aux fonds de pension et aux régimes complémentaires de retraite ont été reconnus. Sur une base ajustée, le BAIIA s'est chiffré à 27,4 millions de dollars (ou 17,1 % des revenus) comparativement à 28,1 millions de dollars (ou 19,8 % des revenus) en 2015. La faiblesse du marché canadien de l'enveloppe provoquée par la menace de perturbations de la main-d'oeuvre chez Postes Canada, l'exécution en 2015 d'une commande importante pour le compte du gouvernement qui n'a lieu qu'aux 4 ans, une présence croissante dans un marché plus concurrentiel aux États-Unis et des coûts supplémentaires engagés pour intégrer les entreprises acquises expliquent un BAIIA plus faible en 2016.

Le résultat net s'est chiffré à 14,6 millions de dollars (ou 0,51 $ par action) pour l'année terminée le 31 décembre 2016, comparativement à un résultat net de 15,9 millions de dollars (ou 0,55 $ par action) pour la période correspondante de 2015, une baisse de 1,3 million ou 8,4 %.

Les activités d'exploitation ont généré une trésorerie nette de 21,6 millions de dollars au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, comparativement à 20,1 millions de dollars au cours de la même période de 2015.

Déclaration d'un dividende :

Le 15 février 2017, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,06 $ par action, payable le 14 avril 2017, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 mars 2017. Ce dividende est équivalent au dividende payé lors du dernier trimestre et représente une augmentation de 9,1 % par rapport au dividende payé lors du quatrième trimestre de l'année précédente. Ce dividende a été désigné à titre de « dividende déterminé » pour l'application de la Loi sur l'impôt sur le revenu (Canada) et toute législation provinciale semblable.

Capitalisation et programme de rachat d'actions :

La Société a reçu l'approbation pour un nouveau programme d'Offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPR ») le 29 juillet 2016, par lequel elle peut racheter, pour fins d'annulation, jusqu'à 500 000 actions ordinaires pendant une période maximale de douze mois. En 2016, la Société a racheté, à travers les processus d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur pendant l'année, un total de 139 616 actions pour annulation, représentant 668 939 $. Après la fin de l'année, 2 300 actions de plus ont été rachetées pour fins d'annulation par voie d'OPR, totalisant 11 492 $.

Rapprochement du résultat net et du BAIIA et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars)

Périodes de trois mois

terminées le Périodes de douze mois

terminées le

31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2016 31 déc. 2015

$ $ $ $ Résultat net 4 643 3 804 14 593 15 931

Impôts sur le résultat 1 886 1 407 5 474 5 877

Frais de financement, net 202 181 852 966

Amortissement d'immobilisations corporelles 777 1 153 4 520 4 111

Amortissement des immobilisations incorporelles 316 1 588 1917 6 211

Perte (profit) à la cession d'immobilisations corporelles 3 (26) 27 (7) BAIIA (1) 7 827 8 107 27 383 33 089 Ajustements









Moins : Gains résultant de la modification apportée aux régimes de retraite -- -- -- (4 341)

Moins : Gain résultant de la modification apportée aux régimes complémentaires de retraite -- -- -- (614) BAIIA ajusté (1) 7 827 8 107 27 383 28 134

(1) Se reporter à la rubrique « Définition du BAIIA ». Le BAIIA (ou BAIIA ajusté) n'est pas une mesure conforme aux IFRS et n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Le BAIIA (ou BAIIA ajusté) peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté (en milliers de dollars)

Périodes de trois mois

terminées le Périodes de douze

mois terminées le

Dec. 31, 2016 Dec. 31, 2015 Dec. 31, 2016 Dec. 31, 2015

$ $ $ $ Résultat net 4 643 3 804 14 593 15 931 Ajustements









Moins : Gains résultant de la modification apportée aux régimes de retraite -- -- -- (4 341)

Moins : Gain résultant de la modification apportée aux régimes complémentaires de retraite -- -- -- (614)

Impôts différés sur les gains résultants de modifications aux régimes de retraite et régimes complémentaires de retraite -- -- -- 1 290 Résultat net ajusté (1) 4 643 3 804 14 593 12 266

(1) Se reporter à la rubrique « Définition du résultat net ajusté ». Le résultat net ajusté n'est pas une mesure conforme aux IFRS et n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Le résultat net ajusté peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Définition du BAIIA, du BAIIA ajusté, du résultat net ajusté et des mesures non conformes aux IFRS

Le « BAIIA » désigne le résultat avant frais de financement, impôts sur le résultat, amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et (gain) perte sur la cession d'immobilisations corporelles. Les renvois au « BAIIA ajusté » se rapportent au BAIIA ajusté pour retirer les éléments non récurrents comme les gains résultant des modifications apportées aux régimes de retraite et régimes complémentaires de retraite en 2015. Les renvois au « résultat net ajusté » se rapportent au résultat net ajusté pour retirer les éléments non récurrents comme les gains résultant des modifications apportées aux régimes de retraite et aux régimes complémentaires de retraite, après impôt.

Le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté ne constitue pas une mesure de rendement reconnue en vertu des IFRS et n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Par conséquent, le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres entités. Les investisseurs sont avisés que le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté ne doit pas être interprété comme un substitut au résultat net établi conformément aux IFRS comme indicateur du rendement de la Société. Supremex estime que le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté est une mesure couramment utilisée par les lecteurs d'états financiers d'évaluer la capacité génératrice de trésoreries opérationnelles d'une entreprise et sa capacité à remplir ses résultats financiers.

Téléconférence

Une téléconférence pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'année financière 2016 de la Société sera tenue aujourd'hui, jeudi le 16 février 2017, à 10h00 (heure de l'Est). La téléconférence sera accessible via webdiffusion, à partir du site de la Société dans la section Investisseurs, sous Webdiffusion.

Prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais.

Pour participer à la conférence ou l'écouter en direct :



Depuis la grande région de Montréal, appelez le 514-807-9895

grande région de Montréal, appelez le 514-807-9895 Ailleurs en Amérique du Nord, appelez sans frais le 1 888-231-8191

La conférence en différé sera également disponible dans la section Investisseurs du site Web de la Société.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, notamment des énoncés concernant les prévisions du BAIIA ou BAIIA ajusté ou résultat net ajusté, le rendement futur de Supremex et des énoncés semblables sur les résultats, les circonstances, le rendement ou les attentes futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, attentes et estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives et occasions futures de l'entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l'entreprise d'attirer et de conserver des clients. L'information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l'information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué. Ces hypothèses, attentes et estimations sont abordées tout au long du rapport de gestion pour l'exercice 2016.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et incertitudes et ne devraient pas être considérées comme étant une garantie de résultats ou de rendement futurs, et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : les cycles économiques, les fonds disponibles, la diminution de la consommation d'enveloppes, l'augmentation de la concurrence, la fluctuation des taux de change, l'augmentation du cout des matières premières, les risques de crédit liés aux créances clients, l'augmentation de la capitalisation des régimes de retraite de la Compagnie, les lacunes des services postaux, la fluctuation des taux d'intérêt et le risque potentiel de litige. Les incertitudes et les risques sont abordés tout au long du rapport de gestion pour l'exercice 2016, notamment à la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indument à ces informations prospectives, sauf si autrement requis par la législation en valeurs mobilières applicable. La Société décline expressément toute intention et décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autrement.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

A? propos de Supremex

Supremex inc. est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'une vaste gamme d'enveloppes génériques et personnalisées et fournisseur de produits d'emballage et de produits spécialisés en plein essor. Seul fabricant national d'enveloppes au Canada, Supremex compte des installations réparties dans sept provinces et trois installations aux États-Unis, et emploie environ 780 employés. Avec une présence grandissante, Supremex peut efficacement fabriquer et distribuer des produits qui répondent aux exigences de sociétés importantes, des revendeurs nationaux, des organismes publics, de même que des marchands de papier et des fournisseurs de processus et de solutions. Pour plus d'information, visitez le www.supremex.com.





