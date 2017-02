TSO3 nomme Dre Linda Rosenstock et M. Jeffrey Pompeo à son conseil d'administration







QUÉBEC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de TSO 3 inc. (TSX: TOS), une innovatrice dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, a nommé Dre Linda Rosenstock et M. Jeffrey Pompeo en tant que nouveaux membres du conseil d'administration de la Société.

Dre Rosenstock est un médecin gestionnaire renommé dans le milieu universitaire et gouvernemental, possédant une vaste expérience dans les secteurs des soins cliniques, de la prestation de soins médicaux, de la santé publique, de la recherche et des politiques sanitaires et réglementaires. Elle est doyenne émérite de la Fielding School of Public Health de la UCLA et est actuellement professeure de politique et gestion de la santé, de sciences de la santé environnementale et médecine à la UCLA. Dre Rosenstock est l'ancienne directrice du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) et est membre d'un certain nombre de conseils d'administration de sociétés dont les titres se transigent en bourse, de sociétés privées et d'organismes à but non lucratif du domaine médical. Elle est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et d'une maîtrise en santé publique de la Johns Hopkins University et elle est récipiendaire du Presidential Distinguished Executive Rank Award, plus haute distinction en reconnaissance de services de direction du gouvernement américain.

M. Pompeo possède plus de 25 ans d'expérience au sein de sociétés à forte croissance des secteurs des technologies et des instruments médicaux. Il a mené plusieurs entreprises axées sur la technologie du stade de la création à celui de la commercialisation, et il possède une bonne connaissance de la planification stratégique, de l'expansion des entreprises, de l'exécution opérationnelle et des stratégies réglementaires aux États?Unis et partout dans le monde. M. Pompeo est actuellement président et chef de la direction de CareTaker Medical Corporation, société privée du secteur des instruments médicaux de surveillance à distance des patients dont le siège social est situé aux États?Unis, et a occupé des postes de haut dirigeant et de membre du conseil auprès de nombreuses organisations multinationales. Il est titulaire d'un diplôme en systèmes informatiques de la James Madison University et d'une maîtrise en administration des affaires du Pamplin College of Business de la Virginia Tech.

« Nous sommes heureux d'accueillir Dre Rosenstock et M. Pompeo, deux professionnels particulièrement expérimentés, au sein de notre conseil d'administration », a déclaré le président du conseil de TSO 3 , Germain Carri?re. « Ces nominations apportent à notre conseil indépendant des compétences considérables et pertinentes en matière de pratique médicale, de réglementation et d'expansion des affaires aux États?Unis. »

À propos du stérilisateur STERIZONE® VP4 à basse température

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est un stérilisateur à basse température utilisant deux agents stérilisants, le peroxyde d'hydrogène vaporisé (H 2 O 2 ) et l'ozone (O 3 ), pour obtenir la stérilisation terminale des dispositifs médicaux sensibles à la chaleur et à l'humidité. Son cycle unique permet la stérilisation d'un grand nombre et d'une vaste gamme d'instruments compatibles, ce qui en fait un procédé de stérilisation au rendement optimal et sans risque d'erreur. Le Système dynamique de diffusion de l'agent stérilisantMC unique ajuste automatiquement la quantité d'agent stérilisant injecté selon la composition de la charge, son poids et sa température. Cette fonctionnalité évite de faire des suppositions et d'entraîner des erreurs humaines potentielles. Nul besoin de trier les instruments ni de choisir les cycles appropriés comme avec d'autres appareils.

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est la seule méthode de stérilisation terminale approuvée par la FDA à stériliser les endoscopes à plusieurs canaux flexibles (avec un maximum de quatre canaux) pouvant aller jusqu'à 3,5 mètres de longueur, tels que les vidéo coloscopes et gastroscopes - une première dans l'industrie de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est aussi le seul stérilisateur à basse température approuvé pouvant traiter une charge mixte comportant de l'instrumentation générale, des endoscopes flexibles à simples canaux et des endoscopes rigides à simples ou doubles canaux dans le même cycle et avec des charges allant jusqu'à 75 lb. Cette possibilité de traiter des charges mixtes réduit considérablement les frais de main-d'oeuvre en minimisant la quantité d'instruments à trier, tout en optimisant la rotation des instruments (productivité augmentée par la capacité de traitement).

Plus d'informations sur le stérilisateur STERIZONE® VP4 sont disponibles via le site web de TSO 3 , sous la rubrique Produits à l'adresse http://www.tso3.com/fr/produits/sterizone-vp4/.

À propos de TSO 3

Fondée en 1998, TSO 3 s'est engagée à améliorer la référence en stérilisation en milieu de santé en offrant des systèmes de stérilisation révolutionnaires, des accessoires et des produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. TSO 3 développe des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. Elle offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

Pour plus d'information concernant TSO 3 , visitez le site Internet de la Société à l'adresse www.tso3.com.

Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats des ventes de TSO 3 , du développement de ses affaires ou de ses opérations ») sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s'y limiter, la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits sur une base mondiale, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO 3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

SOURCE TSO3 inc.

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 06:30 et diffusé par :