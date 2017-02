La Société Canadian Tire annonce des résultats solides au quatrième trimestre et pour l'exercice complet







Ventes dans les magasins semblables du quatrième trimestre : En hausse de 8,1 pour cent chez Canadian Tire En hausse de 10,6 pour cent chez Mark's En hausse de 5,1 pour cent chez FGL Sports (en hausse de 4,9 pour cent chez Sport Chek)

Croissance des créances moyennes brutes des Services Financiers de 4,2 pour cent

Bénéfice par action (« BPA ») dilué du quatrième trimestre de 3,46 $, en hausse de 15,1 pour cent

Produits annuels de 12,7 milliards de dollars en 2016, une hausse de 3,3 pour cent, ou une hausse de 4,8 pour cent en excluant la Division pétrolière

BPA dilué de 9,22 $ pour l'exercice complet, en hausse de 7,1 pour cent

TORONTO, le 16 févr. 2017 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC; TSX : CTC.A) a publié aujourd'hui les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet pour la période close le 31 décembre 2016.

« Je suis très satisfait de nos résultats, car ils démontrent la solidité de notre société et notre capacité unique à fournir à nos clients les articles dont ils ont besoin pour la vie au Canada. Cette solidité, combinée à notre expertise et à la force de nos marques, est le fondement de notre croissance future, a déclaré Stephen Wetmore, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire. »

APERÇU DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

QUATRIÈME TRIMESTRE

Les produits consolidés ont augmenté de 260,8 millions de dollars, ou 7,7 pour cent, ce qui comprend une hausse des produits de la Division pétrolière de 25,1 millions, découlant de la hausse des prix de l'essence par litre. En excluant la Division pétrolière, les produits consolidés ont augmenté de 7,9 pour cent.

Le BPA dilué s'est établi à 3,46 $ pour le trimestre, une hausse de 0,45 $ par action, ou 15,1 pour cent, par rapport à l'exercice précédent.

EXERCICE COMPLET

Les produits consolidés ont augmenté de 4,8 pour cent pour l'exercice complet, en excluant la Division pétrolière. En incluant la Division pétrolière, nos produits consolidés ont augmenté de 3,3 pour cent, ou 401,4 millions de dollars pour l'exercice complet.

Les ventes au détail consolidées de 2016 ont augmenté de 5,9 pour cent, en excluant la Division pétrolière.

Le BPA dilué pour l'exercice a augmenté de 7,1 pour cent par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 9,22 $, ce qui comprend un profit à la vente d'un immeuble excédentaire de 0,33 $ par action.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

QUATRIÈME TRIMESTRE

Dans le secteur Détail, le bénéfice avant impôt a augmenté de 6,3 pour cent, ou 15,7 millions de dollars, pour s'établir à 265,9 millions au quatrième trimestre de 2016 par rapport à 2015.

Les ventes au détail de Canadian Tire du quatrième trimestre ont augmenté de 9,6 pour cent et les ventes dans les magasins semblables, de 8,1 pour cent par rapport à 2015.

Les ventes au détail et les ventes dans les magasins semblables de FGL Sports ont augmenté de 6,4 pour cent et de 5,1 pour cent, respectivement. Les ventes dans les magasins semblables de Sport Chek ont augmenté de 4,9 pour cent.

Chez Mark's , les ventes au détail et les ventes dans les magasins semblables ont augmenté de 10,8 pour cent et de 10,6 pour cent, respectivement.

EXERCICE COMPLET

Le bénéfice avant impôt du secteur Détail a augmenté de 2,8 pour cent, ou 16,9 millions de dollars pour l'exercice complet par rapport à 2015.

Pour l'exercice complet, les ventes au détail de Canadian Tire ont augmenté de 5,6 pour cent par rapport à 2015, et les ventes dans les magasins semblables, de 4,2 pour cent.

les ventes dans les magasins semblables, de 4,2 pour cent. En 2016, les ventes au détail de FGL Sports ont augmenté de 6,9 pour cent et les ventes dans les magasins semblables, de 6,0 pour cent. Pour la bannière Sport Chek, les ventes dans les magasins semblables ont augmenté de 7,6 pour cent.

Pour l'exercice complet, les ventes au détail de Mark's ont augmenté de 6,0 pour cent et les ventes dans les magasins semblables, de 6,1 pour cent par rapport à 2015.

APERÇU DE CT REIT

Comme il a été annoncé dans le communiqué de CT REIT pour le quatrième trimestre de 2016 publié le 13 février 2017, CT REIT a réalisé 16 acquisitions de terrains, trois projets d'aménagement et dix projets d'intensification en 2016, pour un coût total de 598 millions de dollars.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

Pour le trimestre, le bénéfice avant impôt a augmenté de 6,8 pour cent, ou 5,5 millions de dollars, et pour l'exercice complet, le bénéfice avant impôt a diminué de 2,4 pour cent par rapport à 2015.

Pour le quatrième trimestre et l'exercice complet, les Services Financiers ont connu une croissance des créances sur cartes de crédit moyennes brutes de 4,2 pour cent et de 1,5 pour cent, respectivement, ce qui reflète l'incidence positive des investissements effectués durant l'exercice pour stimuler l'acquisition de nouveaux comptes de clients et la croissance des créances moyennes brutes.

RÉPARTITION DES CAPITAUX

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation ont totalisé 455,8 millions de dollars pour l'exercice, une baisse de 529,0 millions par rapport à l'exercice précédent. Les dépenses d'investissement liées à la capacité de distribution ont totalisé 122,3 millions de dollars, un montant conforme à la fourchette de 100 millions à 125 millions annoncée.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 16 février 2017, la Société a déclaré des dividendes payables aux détenteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote et d'actions ordinaires au taux de 0,65 $ par action. Ces dividendes sont payables le 1er juin 2017 aux actionnaires inscrits aux registres au 30 avril 2017. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHAT D'ACTIONS

En 2016, la Société a réalisé entièrement son intention précédemment annoncée de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote en circulation pour un montant total de 550 millions de dollars, en plus du nombre d'actions requis à des fins d'antidilution, d'ici la fin de 2016.

La Société a également racheté des actions de catégorie A sans droit de vote additionnelles pour un montant de 67,2 millions de dollars jusqu'à ce jour, réalisant ainsi en partie son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote additionnelles pour un montant de 550 millions, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution, d'ici la fin de 2017, qui a été annoncée par la Société le 10 novembre 2016 (l'« intention de rachat d'actions de 2017 »).

Le rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote additionnelles pour un montant de 67,2 millions de dollars susmentionné a été réalisé dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, qui a commencé le 2 mars 2016 et expire le 1er mars 2017 (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2016 »).

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

La Société a annoncé son intention d'effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017 ») dans le but de racheter, au cours de la période allant du 2 mars 2017 au 1er mars 2018, jusqu'à concurrence de 6,0 millions d'actions de catégorie A sans droit de vote, ce qui représente environ 9,4 pour cent du flottant approximatif des 63,9 millions d'actions de catégorie A sans droit de vote émises et en circulation au 14 février 2017. Il y avait 66 864 281 actions de catégorie A sans droit de vote émises et en circulation au 14 février 2017.

La Société a l'intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017 à deux fins : i) pour compenser l'effet de dilution découlant de l'émission d'actions de catégorie A sans droit de vote en vertu de son régime d'options sur actions et de son régime de réinvestissement des dividendes, conformément à la politique de la Société; ii) pour racheter le nombre restant d'actions de catégorie A sans droit de vote requis pour réaliser l'intention de rachat d'actions de 2017, dans le cadre du plan de gestion du capital.

Sauf en vertu de conventions de gré à gré aux termes d'une dispense du programme de rachat émise par une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou par d'autres moyens permis par la TSX ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières, et conformément aux règles de la TSX, les rachats d'actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017 seront effectués au moyen de transactions sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX ou de systèmes de négociation parallèles canadiens, s'ils sont admissibles, au cours du marché des actions de catégorie A sans droit de vote au moment du rachat ou de toute autre façon permise en vertu des règles de la TSX et des lois en valeurs mobilières applicables. En ce qui concerne les transactions sur le marché libre, la Société sera assujettie à une restriction quotidienne de rachat de 41 362 actions de catégorie A sans droit de vote, ce qui représente 25 pour cent de la moyenne du volume des transactions quotidiennes sur les actions de catégorie A sans droit de vote à la TSX qui est de 165 450, déduction faite des rachats effectués à la TSX, pour la période de six mois terminée le 31 janvier 2017. Les actions de catégorie A sans droit de vote rachetées par la Société dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017 retrouveront le statut d'actions autorisées et non émises.

La Société a également annoncé qu'elle mettrait en place un programme de rachat d'actions automatique (« PRAA ») avec son courtier désigné afin de faciliter les rachats d'actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017 à des moments où la Société ne pourrait habituellement pas effectuer de tels rachats en raison de ses périodes d'interdiction de transactions internes ou de restrictions réglementaires applicables. Aux termes du PRAA, avant le début d'une période d'interdiction, la Société peut, sans y être obligée, donner des directives à son courtier désigné pour qu'il effectue des rachats d'actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017 pendant la période d'interdiction. De telles directives sont assujetties à des limites particulières, notamment quant au prix, au volume et à la fréquence, qui sont établies par la Société. En respectant ces limites, le courtier désigné peut effectuer à sa discrétion le rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017 pendant la période d'interdiction, conformément aux règles de la TSX.

Le PRAA entrera en vigueur le 2 mars 2017 et prendra fin à la première occurrence parmi les suivantes : a) la limite de rachat établie dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017 est atteinte; b) l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017 prend fin; c) la Société met fin au PRAA conformément aux modalités de celui-ci. Le PRAA constitue un « programme de rachat d'actions automatique » aux termes des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017 et le PRAA proposés par la Société sont assujettis à l'approbation des autorités de réglementation.

À ce jour, la Société a racheté un total de 3 307 756 actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2016, à un cours moyen pondéré de 137,59 $.

Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter : http://files.newswire.ca/116/CTcfsde16(avec_MDA).pdf

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont fournies afin de présenter de l'information sur les attentes et les projets actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre notre situation financière, nos résultats d'exploitation et notre contexte opérationnel anticipés. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Certaines déclarations présentées dans ce communiqué, autres que celles portant sur des faits historiques, peuvent constituer des informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations ayant trait à l'intention de la Société d'effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour racheter ses actions de catégorie A sans droit de vote, ainsi que les déclarations ayant trait à l'intention de la Société de mettre en place un programme de rachat d'actions automatique aux termes duquel le courtier désigné de la Société peut racheter des actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, à la section « Offre publique de rachat dans le cours normal des activités ».

Par leur nature même, les informations prospectives nous obligent à poser des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes intrinsèques, ce qui pourrait faire en sorte que les hypothèses, les analyses, les estimations, les avis et les opinions de la Société soient incorrects et que les attentes et les plans de la Société ne se réalisent pas. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des attentes actuelles, veuillez vous reporter à la section 2.10, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de la Société pour l'exercice 2016 et aux sections 7.2.4, « Risques d'entreprise du secteur Détail », 7.3.2, « Risques d'entreprise du secteur CT REIT », 7.4.3, « Risques d'entreprise du secteur Services Financiers », et 12, « Gestion des risques d'entreprise », du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi qu'à toutes leurs sous-sections, de même qu'aux documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et www.corp.canadiantire.ca.

Les informations prospectives contenues aux présentes sont fondées sur certains facteurs et hypothèses en date des présentes et ne tiennent pas compte de l'incidence des transactions, des éléments non récurrents ni des autres éléments inhabituels annoncés ou survenus après la date de présentation de ces déclarations sur les activités de la Société. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 13 h (HE), le 16 février 2017. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse http://corp.canadiantire.ca/fr/investors, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur du détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur de détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller, et FGL Sports (Sport Chek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport, Pro Hockey Life et Atmosphere), qui offre les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et mis en valeur par notre division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2016

Bilans consolidés résumés (non audité)









(en millions de dollars canadiens) Au 31 décembre

2016

Au 2 janvier

2016

ACTIF







Trésorerie et équivalents de trésorerie 829,7 $ 900,6 $ Placements à court terme 117,2

96,1

Créances clients et autres débiteurs 690,8

915,0

Créances sur prêts 5 138,4

4 875,5

Stocks de marchandises 1 710,7

1 764,5

Impôt sur le résultat à recouvrer 42,5

42,2

Charges payées d'avance et dépôts 103,8

96,1

Actifs classés comme détenus en vue de la vente 4,6

2,3

Total des actifs courants 8 637,7

8 692,3

Créances à long terme et autres actifs 763,7

731,2

Placements à long terme 175,2

153,4

Goodwill et immobilisations incorporelles 1 280,3

1 246,8

Immeubles de placement 266,4

137,8

Immobilisations corporelles 4 097,2

3 978,2

Impôt différé 82,3

48,1

Total de l'actif 15 302,8 $ 14 987,8 $ PASSIF







Dette bancaire 5,9 $ -- $ Dépôts 950,7

880,7

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 856,9

1 957,1

Provisions 253,2

216,1

Emprunts à court terme 199,4

88,6

Emprunts 700,3

655,5

Impôt à payer 61,1

61,5

Tranche à court terme de la dette à long terme 653,4

24,3

Total des passifs courants 4 680,9

3 883,8

Provisions à long terme 45,9

45,7

Dette à long terme 2 667,1

2 971,4

Dépôts à long terme 1 230,8

1 372,2

Impôt différé 104,2

111,1

Autres passifs à long terme 836,6

813,9

Total du passif 9 565,5

9 198,1

CAPITAUX PROPRES







Capital social 648,1

671,2

Surplus d'apport 2,9

2,9

Cumul des autres éléments de bénéfice global 36,7

148,1

Bénéfices non distribués 4 250,9

4 172,0

Capitaux propres attribuables aux actionnaires

de la Société Canadian Tire 4 938,6

4 994,2

Participations ne donnant pas le contrôle 798,7

795,5

Total des capitaux propres 5 737,3

5 789,7

Total du passif et des capitaux propres 15 302,8 $ 14 987,8 $

Comptes consolidés résumés de résultat (non audité)



Périodes de 13 semaines closes Périodes de 52 semaines closes (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) le 31 décembre

2016

le 2 janvier

2016

le 31 décembre

2016

le 2 janvier

2016



















Produits 3 641,0 $ 3 380,2 $ 12 681,0 $ 12 279,6 $ Coûts des activités génératrices de produits 2 344,3

2 202,6

8 288,5

8 144,3



















Marge brute 1 296,7

1 177,6

4 392,5

4 135,3

Autres charges (produits) 2,4

(3,9)

(4,3)

(54,9)

Frais de vente, généraux et administratifs 910,8

823,8

3 291,9

3 096,1

Charges financières nettes 25,4

22,3

93,9

92,8



















Bénéfice avant impôt 358,1

335,4

1 011,0

1 001,3



















Impôt sur le résultat 93,0

93,9

263,5

265,4

Bénéfice net 265,1 $ 241,5 $ 747,5 $ 735,9 $ Bénéfice net attribuable aux :

















Actionnaires de la Société Canadian Tire 246,8 $ 225,2 $ 669,1 $ 659,4 $

Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 18,3

16,3

78,4

76,5



265,1 $ 241,5 $ 747,5 $ 735,9 $ BPA de base 3,47 $ 3,02 $ 9,25 $ 8,66 $ BPA dilué 3,46 $ 3,01 $ 9,22 $ 8,61 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires et d'actions de catégorie A sans droit de vote en circulation :

















De base 71 101 887

74 638 445

72 360 303

76 151 321



Dilué 71 249 119

74 939 608

72 555 732

76 581 602



États consolidés résumés du résultat global (non audité)



Périodes de 13 semaines closes Périodes de 52 semaines closes (en millions de dollars canadiens) le 31 décembre

2016

le 2 janvier

2016

le 31 décembre

2016

le 2 janvier

2016



















Bénéfice net 265,1 $ 241,5 $ 747,5 $ 735,9 $ Autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt















Éléments qui pourront ultérieurement être reclassés en résultat net :















Couvertures de flux de trésorerie et actifs financiers disponibles à la vente :

















Profit (perte) 71,7

85,9

(40,5)

275,1



Reclassement du profit dans les actifs non financiers (9,8)

(48,7)

(67,9)

(207,4)



Reclassement du profit en résultat (0,4)

(0,2)

(1,7)

(3,0)

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net :

















(Pertes) gains actuariel(le)s (3,0)

0,8

(3,0)

0,8

Autres éléments du résultat global 58,5

37,8

(113,1)

65,5

Autres éléments du résultat global attribuables aux :

















Actionnaires de la Société Canadian Tire 52,3 $ 39,1 $ (114,3) $ 68,0 $

Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 6,2

(1,3)

1,2

(2,5)



58,5 $ 37,8 $ (113,1) $ 65,5 $ Bénéfice global 323,6 $ 279,3 $ 634,4 $ 801,4 $ Bénéfice global attribuable aux :

















Actionnaires de la Société Canadian Tire 299,1 $ 264,3 $ 554,8 $ 727,4 $

Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 24,5

15,0

79,6

74,0



323,6 $ 279,3 $ 634,4 $ 801,4 $

Tableaux consolidés résumés des flux de trésorerie (non audité)



Périodes de 13 semaines closes Périodes de 52 semaines closes (en millions de dollars canadiens) le 31 décembre

2016

le 2 janvier

2016

le 31 décembre

2016

le 2 janvier

2016



















Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :















Activités d'exploitation















Bénéfice net 265,1 $ 241,5 $ 747,5 $ 735,9 $ Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :

















Amortissement des immobilisations corporelles et des immeubles de placement 89,9

86,2

330,8

312,8



Charge d'impôt 93,0

93,9

263,5

265,4



Charges financières nettes 25,4

22,3

93,9

92,8



Amortissement des immobilisations incorporelles 33,2

30,1

126,1

111,9



Variations de la juste valeur des instruments dérivés (7,7)

(17,9)

(15,8)

6,9



(Profit) à la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement, d'actifs détenus en vue de la vente et d'immobilisations incorporelles et à la résiliation de contrats de location (2,6)

(4,5)

(14,9)

(43,9)



Intérêts versés (31,3)

(24,1)

(114,0)

(101,4)



Intérêts reçus 0,8

2,0

6,5

8,4



Impôt payé (34,2)

(50,4)

(262,8)

(284,0)



Autres 3,8

4,7

5,6

14,6



Total des ajustements, à l'exception des éléments suivants : 435,4

383,8

1 166,4

1 119,4



Variation du fonds de roulement d'exploitation et autres 598,0

406,6

126,1

(115,3)



Variation des créances sur prêts (259,3)

(169,4)

(306,1)

(25,2)

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 774,1

621,0

986,4

978,9



















Activités d'investissement

















Entrées d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement (147,6)

(164,6)

(617,3)

(515,9)



Entrées d'immobilisations incorporelles (36,6)

(35,3)

(163,5)

(94,7)



Total des entrées (184,2)

(199,9)

(780,8)

(610,6)



Acquisition de placements à court terme (19,5)

(62,4)

(422,3)

(177,4)



Produit à l'échéance et à la cession de placements à court terme 79,1

103,6

441,4

426,6



Acquisition de placements à long terme (20,0)

(14,9)

(61,4)

(35,0)



Produit de la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placements et d'actifs détenus en vue de la vente 14,8

42,7

32,8

101,5



Autres (0,5)

25,6

7,5

(4,1)

Flux de trésorerie (affectés aux) activités d'investissement (130,3)

(105,3)

(782,8)

(299,0)



















Activités de financement

















Dividendes versés (38,8)

(37,0)

(157,5)

(152,2)



Distributions payées à des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (20,7)

(16,9)

(76,4)

(53,8)



Total des dividendes et des distributions payés (59,5)

(53,9)

(233,9)

(206,0)



Émission nette (remboursement net) de titres d'emprunt à court terme 93,1

(34,1)

110,7

(111,2)



Émission de titres d'emprunt 53,1

68,7

288,3

270,1



Remboursement de titres d'emprunt (52,5)

(47,3)

(243,5)

(219,0)



Émission de titres d'emprunt à long terme --

1,3

350,0

856,1



Remboursement sur la dette à long terme et de passifs résultant de contrats de location-financement (5,6)

(270,6)

(24,5)

(588,5)



Paiement des coûts de transaction liés à la dette à long terme (0,1)

(0,5)

(3,2)

(6,5)



Rachat d'actions (116,6)

(116,7)

(449,4)

(434,6)



Variation des dépôts 6,4

30,2

(74,9)

12,5

Flux de trésorerie (affectés aux) activités de financement (81,7)

(422,9)

(280,4)

(427,1)

Flux de trésorerie générés (utilisés) au cours de la période 562,1

92,8

(76,8)

252,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, au début 261,7

807,8

900,6

647,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, à la fin 823,8 $ 900,6 $ 823,8 $ 900,6 $

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 06:30 et diffusé par :