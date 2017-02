/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le Salon Expert Chasse, Pêche et Camping de Montréal/







MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est la grande rentrée pour les amateurs de chasse, de pêche et de camping le jeudi 16 février prochain. Pendant quatre jours, la Place Bonaventure fait face à la nature et accueille les nouveautés du domaine de la pêche, du plein air et de la chasse à l'occasion du plus grand salon dédié aux sports de plein air au Québec : le Salon Expert Chasse, Pêche et Camping de Montréal.

Quoi : Salon Expert Chasse, Pêche et Camping de Montréal

Où : Place Bonaventure, 800, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal

Quand : Du 16 au 19 février 2017

Du nouveau pour ce 56e salon :

La présence exclusive du monstre de Matane avec son propriétaire, Jérémy Boileau . Pour la première fois, le grand public pourra voir ce panache atypique de 47 pointes.

120 conférences en continu.

La présence du panache d'orignal qui se classe deuxième parmi les plus gros récoltés au Québec à l'arme à feu selon les standards Boone and Crockett.

Le lancement officiel de la nouvelle miniroulotte TAB 400 au Canada . Le seul exemplaire au Canada sera sur place.

Le lancement du produit technologique CAMP/y, un appareil sans fil multifonction idéal pour le camping. Celui-ci détecte la présence d'animaux sauvages ou d'intrus, l'arrivée imminente de la pluie de même que les fuites de gaz. Il agit également comme chasse-moustiques et s'avère un excellent GPS.

Une version renouvelée du spectacle de la troupe des bûcherons-acrobates West Coast Lumberjack.

Les caches de chasse Acier Léger Experts ainsi que les micromaisons sur roues de Bâtiment Pré-Fab.

Pour toutes demandes d'entrevue, pour une accréditation ou des images du salon, veuillez joindre Anne-Marie Roy. Pour plus d'informations sur le Salon, les horaires et les tarifs, consultez le site salonexpertchassemontreal.ca.

SOURCE Salon Expert, Chasse, Pêche et Camping

