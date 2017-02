Une stratégie nationale sur la main-d'oeuvre pour un Québec qui est projeté vers l'avenir







MONTRÉAL, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À quelques heures du début du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre organisé par le gouvernement du Québec, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) réitère l'importance de ces échanges avec les différents acteurs qui, il l'espère, aboutiront au constat que le Québec doit se doter rapidement d'une stratégie nationale audacieuse et mobilisatrice.

Cette recommandation est d'ailleurs le message central du CPQ, qui sera à la table des discussions. « Le Québec doit pouvoir compter sur une main-d'oeuvre abondante et qualifiée s'il veut assurer une compétitivité de calibre mondial, spécialement dans un contexte de démographie vieillissante et de changements technologiques continuels. Une stratégie d'ensemble permettrait de répondre aux nombreux défis de cet enjeu multifacette, qui concerne autant les employeurs que les travailleurs, les institutions d'enseignement que le gouvernement. En fait, elle doit se faire porteuse des valeurs que notre société tout entière veut véhiculer, soit des valeurs de modernité, d'ouverture, de compétence, d'intégration et de soif de savoir », déclare Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ.

Les constats et les propositions qui sont présentés dans le mémoire du CPQ, en réponse aux enjeux de main-d'oeuvre pour les employeurs, s'intègrent très bien au sein de la proposition de la mise sur pied d'une stratégie nationale. Ils concernent notamment les défis de développement de l'économie du Québec et des compétences des individus dans une société en évolution constante, les enjeux liés aux changements dans les milieux de travail ainsi que l'attraction, l'intégration et le maintien en emploi des travailleurs.

Vous pouvez consulter le mémoire du CPQ en cliquant sur le lien suivant : https://www.cpq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/memoire160217.pdf

