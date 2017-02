/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de Manon Massé à La Pocatière sur le salaire minimum à 15$/h/







LA POCATIÈRE, QC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole par intérim de Québec solidaire, Manon Massé, participera à une discussion sur le salaire minimum à 15$/h au Centre Bombardier La Pocatière demain à 19h30. Philippe Hurteau, chercheur à l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS), ainsi que Mireille Lizotte, directrice de Moisson Kamouraska, interviendront également lors de l'événement.

Veuillez noter que Mme Massé sera disponible pour des entrevues sur place et par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE:

Lieu: Centre Bombardier La Pocatière

600, 9e Rue, La Pocatière

Horaire: le jeudi 16 février à 19h30

