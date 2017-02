McKay Brothers diffuse les données de la bourse d'Osaka depuis Singapour à la plus faible latence connue







TOKYO et SINGAPOUR, 16 février 2017 /PRNewswire/ -- McKay Brothers International (MBI) diffuse désormais les données de marché de la bourse d'Osaka, à travers son service Quincy Extreme Data (QED). Les marchés à terme sélectionnés de la bourse d'Osaka sont diffusés au centre de données de la bourse de Singapour, à Singapour, en moins de 31,5 millisecondes en sens unique, la plus faible latence connue. MBI fournit également une bande passante privée à la plus faible latence connue entre les centres de données de la bourse de Singapour et @Tokyo (CC2).

« Le service QED met sur un pied d'égalité les données de marché les plus rapides », explique François Tyc, le directeur général de MBI. « Tous les adhérents reçoivent la meilleure latence de QED, à des conditions encourageant la participation des entreprises de toutes tailles. »

Le service QED propose des abonnements à court terme, des remises pour les petites entreprises et une interface unique au niveau mondial. Les données de marchés à terme sélectionnées de la bourse d'Osaka constituent l'offre de données de marché initiale de la société en Asie. D'autres données provenant d'Asie seront ajoutées en 2017.

« Les courtiers asiatiques et les gestionnaires de risque peuvent désormais recevoir les instruments majeurs des marchés à terme de la bourse de Singapour, à Singapour, par le biais de notre technologie microondes leader du secteur », relève Tyc. « Nous avons hâte d'étendre la portée du service QED à un plus grand nombre de marchés en Asie. »

Le service QED est entré en fonction en 2012, diffusant les données de marchés à terme sélectionnées de l'Illinois aux marchés du New Jersey, à la plus faible latence connue. Le service s'est étendu à l'Europe en 2014, offrant un service de données de marché à plus faible latence connue entre l'Illinois et Francfort et entre Londres et Francfort. De façon générale, le service QED fournit des données de marché sélectionnées depuis douze marchés boursiers. Les dix-huit points de présence de la société se situent dans les principaux centres d'échanges au Japon, à Singapour, en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le service privé de bande passante de McKay Brothers fournit une bande passante privée de microondes entre Tokyo et Singapour, l'Illinois et le New Jersey et le Royaume-Uni et l'Europe continentale. La société fournit également un service d'ondes millimétriques entre les principaux centres de données des zones métropolitaines de Chicago, du New Jersey et de Londres.

À propos de McKay Brothers International, SA

McKay Brothers International, SA est un fournisseur confirmé de données de marché microondes et de bande passante sans fil privées à latence extrêmement faible. Le service de données Quincy Extreme Data est un flux intégré et normalisé de données de marché sélectionnées provenant de marchés financiers internationaux et distribué dans des centres de colocation de transactions à travers le monde. Les services MBI sont fournis au Japon par le biais de sa filiale, Josada Telecommunications, Inc.

