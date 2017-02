Invitation aux médias - Grève de l'unité fonction publique - Le SPGQ réserve un accueil « chaleureux » à Philippe Couillard







QUÉBEC, le 16 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les quelque 17 000 membres de l'unité fonction publique du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec retournent en grève générale illimitée dès le 16 février 2017. Dès lors, ils s'abstiendront de travailler les soirs et les fins de semaine, sauf pour les services essentiels qui seront maintenus.

Devant le blocage à la table de négociation, sans convention collective depuis le 31 mars 2015, les membres de l'unité fonction publique du SPGQ seront en grève de 17 h 31 à 7 h 29 en semaine ainsi que tous les samedis et les dimanches.

Afin de dénoncer les négociations qui piétinent et pour marquer le début de la grève, les membres du SPGQ formeront un comité d'accueil pour accueillir le premier ministre Philippe Couillard qui sera présent au Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre à Québec.

Horaire : Jeudi 16 février 2017 dès 17 h 30



Lieu : Centre des congrès de Québec

900, boulevard René-Lévesque Est, Québec

Le SPGQ exhorte le gouvernement à réinvestir sans tarder dans les conditions de travail de ses expertes et experts. Il pourra ainsi combler l'important écart de rémunération globale que subissent les membres du SPGQ par rapport aux autres professionnelles et professionnels du secteur public.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 24 400 experts, dont près de 17 130 dans la fonction publique, 4 660 à Revenu Québec et 2 610 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

