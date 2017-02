/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La consultation publique sur la sécurité routière de passage à Trois-Rivières le 16 février/







QUÉBEC, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec, en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, invite les représentants des médias à couvrir la consultation publique sur la sécurité routière qui est de passage à Trois-Rivières le 16 février. Les porte-paroles de la consultation, Mme Claudia Di lorio et M. Alain Gelly, seront aussi sur place.

Date : Le jeudi 16 février 2017



Heure : De 8 h 30 à 21 h 35



Lieu : Hôtel L'Urbania - 3600, boulevard Gene-H.-Kruger

Pour connaître les intervenants et les thèmes qui seront abordés, consultez l'horaire détaillé ci-joint.

Pour obtenir plus d'information, visiter le site Web de la consultation publique à l'adresse consultation.saaq.gouv.qc.ca.

