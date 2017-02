/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Vol inaugural Air Canada Montréal-Shanghai/







MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Aéroports de Montréal et Air Canada invitent les représentants des médias à un bref point de presse ainsi que pour une prise d'images à l'occasion du vol inaugural Montréal-Shanghai à l'aéroport Montréal-Trudeau, la première liaison sans escale d'Air Canada entre sa plaque tournante de Montréal et l'Asie.

Pour mémoire

QUOI : Vol inaugural Montréal-Shanghai (AC17) QUAND : Le jeudi 16 février 2017 à 11 h LIEU : Comptoir d'enregistrement d'Air Canada en zone publique (comptoir 100) RSVP : 514 394-7304, affaires.publiques@admtl.com

Les médias sont invités à rencontrer brièvement quelques invités de marque qui seront abord du vol inaugural historique d'Air Canada :

Julie Boulet, Ministre du Tourisme du Québec

Denis Coderre, Maire de Montreal

Philippe Rainville, PDG, Aéroports de Montréal

Mark Galardo, Vice-président, Planification réseau, Air Canada





Peng Jingtao, Consul de la Chine à Montréal sera également présent.

Détails pour la prise d'images QUAND : Le jeudi 16 février 2017 à 12 h LIEU : Porte 7, niveau des départs RSVP : 514 394-7304, affaires.publiques@admtl.com

Les médias qui souhaitent prendre des images de l'avion sur le tablier doivent inscrire leur photographe ou cameraman au plus tard le 15 février à 16h. Pour l'inscription, il sera requis de fournir le nom, la date de naissance et une copie d'une pièce d'identité (permis de conduire, carte d'assurance maladie ou passeport). À défaut de cette inscription, l'accès à la zone réglementée ne sera pas possible. Les personnes enregistrées devront présenter la pièce d'identité au moment de l'enregistrement. Pour des raisons de sécurité les déplacements des photographes et caméramans se feront en groupe. Il est à noter que les personnes devront être fouillées avant d'entrer en zone réglementée et que les objets habituellement interdits dans un aéroport seront interdits.

Un représentant d'Air Canada accompagnera également les médias pour réponse aux questions concernant l'exploitation de ce vol.

SOURCE Aéroports de Montréal

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 05:00 et diffusé par :