TransCanada nomme un nouvel administrateur indépendant







CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 16 fév. 2017) - Communiqué de presse - TransCanada Corporation (TSX:TRP)(NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui la nomination d'un nouvel administrateur indépendant, Stéphan Crétier, à compter du 17 février 2017.

Depuis 1999, M. Crétier a occupé les postes de président du Conseil, président et chef de la direction chez Garda World Security Corporation et dans ses principales filiales.

M. Crétier a également occupé le poste d'administrateur chez ORTHOsoft, Inc. entre août 2004 et novembre 2004, d'administrateur chez BioEnvelop Technologies Corporation entre 2001 et 2003, ainsi que de directeur, président et directeur général de Rafale Capital Corporation entre 1999 et 2001.

Ce dernier joue un rôle actif en tant que membre du conseil d'administration de plusieurs organismes, dont l'Institut économique de Montréal, un groupe de réflexion de premier plan sur le libre marché, ainsi que la Ligue Internationale des Sociétés de Surveillance. M. Crétier est également membre du Conseil d'administration du Musée Hirshhorn, une « Smithsonian Institution » de Washington, D.C.

Il est titulaire d'un diplôme de Master of Business Administration de l'Université de Californie (Pacifique).

« Nous sommes heureux d'accueillir M. Crétier en tant que nouvel administrateur », a déclaré Barry Jackson, président du conseil d'administration de TransCanada. « Son expérience considérable en tant que directeur-général d'une multinationale, ainsi que ses aptitudes pour le leadership, sa vision stratégique et son sens inné des affaires constitueront un atout précieux pour notre conseil d'administration. Nous sommes impatients de travailler avec M. Crétier au cours des années à venir. »

Forte de plus de 65 années d'expérience, la société TransCanada est l'un des chefs de file dans les secteurs du développement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, incluant des gazoducs et des oléoducs, ainsi que des installations de production d'énergie électrique et de stockage de gaz. TransCanada exploite un réseau de gazoducs qui s'étend sur plus de 90 300 kilomètres (56 100 miles), exploitant presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier d'Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes du continent, grâce à une capacité de stockage de gaz de 18,8 milliards de mètres cubes (664 milliards de pieds cubes). Grande productrice d'électricité indépendante, la société TransCanada possède plus de 10 700 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux États-Unis. TransCanada est également le promoteur et l'exploitant de l'un des principaux réseaux de pipelines transportant des liquides en Amérique du Nord, d'une longueur de 4 300 kilomètres (2 700 miles), reliant les sources croissantes d'approvisionnement en pétrole et liquides du continent aux marchés et raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Consultez le site TransCanada.com et notre blogue pour en savoir davantage ou suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur 3BL Media.

Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 05:03 et diffusé par :