La collection Essl transférée au musée ALBERTINA







VIENNE, February 16, 2017 /PRNewswire/ --

À compter d'aujourd'hui, la collection Essl sera officiellement transférée au musée ALBERTINA de Vienne. Cet évènement marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la Collection Essl, ainsi que dans celle du musée ALBERTINA. Et, conjointement, l'acquisition d'une des plus importantes collections privées d'art contemporain représente un tournant dans l'histoire des musées fédéraux autrichiens.

Regroupant plus de 6 000 oeuvres, la Collection Essl est l'une des plus importantes collections privées de ce genre au monde. Des groupements d'oeuvres par personnalités, notamment Karel Appel et Arnulf Rainer, Franz West et Georg Baselitz, Maria Lassnig et Alex Katz, Erwin Wurm et Anselm Kiefer, VALIE EXPORT et Cindy Sherman, ainsi que des photos par artistes allant de Andreas Gursky à Candida Höfer, caractérisent la richesse exceptionnelle et le profile particulier de cette collection.

En 2014, la Collection Essl avait bien failli être prise au milieu des turbulences financières du groupe d'entreprises détenu par la famille Essl. Mais la même année, la collection, grâce aux efforts non négligeables du Dr. Hans Peter Haselsteiner, fut placée sous la responsabilité d'une nouvelle entreprise, garantissant ainsi sa survie. Désormais, son prêt permanent (jusqu'en 2044) au musée ALBERTINA, place la Collection Essl sous la tutelle des musées fédéraux d'Autriche.

« Avec cet accord de coopération ambitieux, la Collection Essl restera en Autriche. Ces oeuvres d'art contemporain de toute première importance, réalisées par des artistes autrichiens et étrangers, viennent compléter les collections des musées fédéraux d'une manière singulière, faisant de cet accord une victoire tant pour l'art que pour la République d'Autriche », a commenté le ministre de la culture Thomas Drozda.

« Le musée ALBERTINA est un partenaire idéal pour assurer l'avenir de la collection », a ajouté un Karlheinz Essl ravi.

Klaus Albrecht Schröder: « Aujourd'hui est un glorieux moment de l'histoire de plus de 200 ans de l'ALBERTINA. À mes yeux, ce transfert de la Collection Essl au musée ALBERTINA ouvre un tout nouveau chapitre dans l'histoire de ce musée ancré dans les traditions, ainsi que dans celle de l'art contemporain en Autriche ».

Déclarations du milieu artistique concernant le transfert de la Collection Essl au musée ALBERTINA

Georg Baselitz :

« J'ai gardé des liens privilégiés avec laCollection Essl pendant des années, ainsi qu'avec le musée ALBERTINA. Selon moi, le fait que ces deux grandes collections soient désormais réunies sous le toit de l'Albertina est effectivement une chance inouïe, et je pense que cela vaut également pour tous les autres artistes représentés dans la Collection Essl. J'ai toujours eu foi en Vienne, et j'étais persuadé que la meilleure solution possible serait trouvée pour la Collection Essl. »

Eva Schlegel :

« Je suis ravie ! Pour les artistes comme moi, la décision de préserver la plus importante collection mondiale d'art autrichien de l'après-guerre pour le public est un acte politique culturel d'une grande clairvoyance. Préserver ces précieuses collections artistiques en les intégrant au sein d'une des plus importantes institutions en garantit la pérennité, le statut emblématique ainsi que la visibilité. Mes félicitations les plus sincères aux décideurs concernés. »

Erwin Wurm :

« En se dotant de cette collection, l'ALBERTINA s'est catapulté au premier rang des musées d'art contemporain. Il a toujours été clair pour moi que l'art contemporain disposait de tous les atouts pour impliquer plusieurs intervenants majeurs au sein de notre belle capitale de Vienne. Et je pense que le risque pris par l'Albertina concernant la Collection Essl est une preuve courageuse d'implication dans le domaine de l'art contemporain. »

Les photos de presse sont disponibles gratuitement via le lien suivant : http://www.albertina.at/en/press/general_information/essl_collection

Pour des demandes supplémentaires :

Verena Dahlitz

Service de presse de l'ALBERTINA

Tél. : +43-1-534-83-510

Email : V.Dahlitz@albertina.at

Site Internet : http://www.albertina.at



Communiqué envoyé le 16 février 2017 à 04:30 et diffusé par :