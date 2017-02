Le Nouvel Espace de Guian fait paraître le plan de 2017 mettant l'accent sur les entreprises de mégadonnées







GUIYANG, Chine, 16 février 2017 /PRNewswire/-- Le Nouvel Espace de Guian, figurant dans la province du Guizhou dans le sud-ouest de la Chine parmi les nouveaux districts urbains définis à l'échelon national, a accompli en 2016 de grands progrès dans les industries émergentes comme les mégadonnées en posant une base solide pour poursuivre son expansion en 2017 et une croissance explosive au cours des cinq prochaines années.

En 2017, il est prévu que les immobilisations à Guian augmentent de 21,9 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre 10,9 milliards de dollars US, tandis que les investissements réels attirés vers le Nouvel Espace (« New Area ») devraient gagner 11,1 pour cent pour dépasser 3,34 milliards de dollars US et créer 30 000 emplois.

Moteur clé de cette croissance, les entreprises de mégadonnées devraient atteindre plus de 7,29 milliards de dollars US, et leur objectif est de générer 2,18 milliards de dollars US en production industrielle et recettes des ventes.

Écosystème des mégadonnées

Guian va améliorer l'infrastructure du secteur de l'information en s'équipant pour devenir une zone de développement de l'internet au niveau national. En outre, il va accélérer la construction d'un centre de traitement de données en tirant parti d'un partenariat stratégique entre l'Espace et le groupe Alibaba.

L'Espace va lancer le centre mondial de données de Huawei, donner le coup d'envoi de la deuxième phase des projets de centres de données par les 3 premiers exploitants de télécommunications en Chine, dynamiser l'achèvement de la première phase du centre de données de Tencent, et il vise à lancer au moins deux nouveaux centres de données. Avec une capacité d'hébergement de plus de 300 000 serveurs, le Nouvel Espace va également développer un centre national de superinformatique, lancer des plans pour un parc industriel de circuits intégrés et son but est d'atteindre une production annuelle de plus de 50 millions de téléphones cellulaires.

Fabrication de matériel haut de gamme

Le Nouvel Espace de Guian vise à faire de nouvelles découvertes dans la fabrication de matériel haut de gamme afin de réaliser 727 millions de dollars US en production industrielle totale. En termes de projets concrets, le Nouvel Espace de Guian s'attache essentiellement à terminer la phase un du projet de FDG New Energy Vehicle en 2017, d'une valeur de production annuelle estimée de 4,3 milliards de dollars US, et à établir un écoparc de « cent milliards d'automobiles ».

Industrie des soins de santé

L'Espace va également promouvoir les soins de santé et l'industrie pharmaceutique, avec des plans de construction afin de faire avancer l'hôpital Tongji de Guian, achever la phase un de la cité de la biotechnologie industrielle, démarrer des projets de logistique de la pharmacie et stimuler la mise en place d'une plate-forme pour l'industrie.

Le Nouvel Espace de Guian cherche à implanter plus de huit fabricants pharmaceutiques et au moins cinq institutions de services et de recherche médicale avec pour objectif la réalisation d'une valeur excédant 145,6 millions de dollars US.

Nouvelle zone pilote financière

Le Nouvel Espace de Guian va activement mettre en place une nouvelle zone pilote financière ainsi que le nouveau port financier (phase I). D'autres projets seront poussés en avant, comme la cité logistique pour l'alimentation dans le sud-ouest, la cité des matériaux de construction domestique et la cité de l'avenir de la culture automobile du Jinggang.

Le Nouvel Espace de Guian va activement promouvoir des industries comme celles des nouvelles énergies, des nouveaux matériaux, de l'intégration civile et militaire et des services haut de gamme.

Le Nouvel Espace (« New Area ») de Guian se situe dans la province du Guizhou dans le sud-ouest de la Chine. C'est le huitième nouvel espace au niveau national en Chine.

