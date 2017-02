Ermenegildo Zegna met en scène Robert de Niro et McCaul Lombardi dans sa nouvelle campagne







Ermenegildo Zegna dévoile sa campagne publicitaire Printemps/Eté 2017 qui met en scène Robert De Niro et McCaul Lombardi. Avec cette nouvelle signature, intitulée DEFINING MOMENTS*, la marque inaugure l'expression d'une nouvelle voix reliée à l'affect par l'intermédiaire de laquelle elle s'adressera dorénavant à sa communauté de clients de par le monde. Ce jour est pour nous un moment déterminant auquel vous êtes convié. Venons-en aux explications, à commencer par la campagne publicitaire.

Robert De Niro, c'est avant tout un visage, une voix et une manière d'être unique qui font de lui l'un des plus grands acteurs de notre temps. Nul besoin de le présenter même si vous aurez sûrement remarqué que ce n'est pas un habitué des campagnes publicitaires. Vous n'avez peut-être en revanche jamais entendu parler de McCaul Lombardi, un jeune acteur à l'aube de sa carrière, intelligent et curieux, révélé en 2016 par son rôle dans American Honey qui lui a valu la soudaine reconnaissance d'Hollywood. Bien qu'issus de deux générations différentes, les deux hommes se trouvent des affinités qui transcendent leur âge. Ils partagent une vocation, un héritage (tous deux sont Italo-américains) mais aussi un sens inné de l'élégance et du style et une certaine audace. Sous l'oeil d'Alessandro Sartori, directeur artistique d'Ermenegildo Zegna, et du réalisateur Francesco Carrozzini, les deux acteurs se rencontrent à Los Angeles à la fin de l'année dernière.

S'ensuit un dialogue à bâtons rompus à quatre mains : le créateur, le réalisateur et les acteurs de MOMENTS DÉTERMINANTS conjuguent leur savoir-faire et leur point de vue dans une quête de la plus belle conclusion possible. Les courts métrages de Francesco Carrozzini mettent en scène De Niro et Lombardi dans un dialogue entre eux mais aussi avec les vêtements Zegna qu'ils ont choisi de porter. Que ce soit sur la route, sur le plateau de tournage ou pendant les pauses, les deux acteurs - l'un au parcours éblouissant, riche d'expériences multiples, l'autre au commencement d'un parcours en devenir - partagent leurs MOMENTS DÉTERMINANTS. De Niro évoque ses mentors, sa philosophe de vie basée sur la prise de risque, ce qui l'attire vers un rôle mais aussi ce qui l'en éloigne, sans oublier sa ville de coeur. Lombardi éprouve tout naturellement du respect pour celui qu'il considère comme un maître ; visiblement impressionné, il n'en reste pas moins désireux de partager ses idées et ses expériences dont certaines trouvent un écho en De Niro.

