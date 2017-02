Interview CEO Capgemini - Résultats annuels 2016 (vidéo)







Capgemini, l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l'infogérance, publie ses ses résultats annuels 2016. Le Président Directeur Général Paul Hermelin commente les résultats et les perspectives du Groupe.

Visionner l'interview vidéo et lire la transcription :

https://www.eurobusinessmedia.com/video/capgemini-2016-results/?utm_source=ceo-direct&utm_medium=wire

Au sommaire de l'interview :

- Commentaires des résultats

- Intégration d'IGATE

- Amérique du Nord

- Un marché en évolution

- Perspectives

A propos de Capgemini :

Avec plus de 190 000 collaborateurs, Capgemini est présent dans plus de 40 pays et célèbre son cinquantième anniversaire en 2017. Le Groupe est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l'infogérance et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en oeuvre les solutions business, technologiques et digitales qui correspondent à leurs besoins et leur apportent innovation et compétitivité. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et s'appuie sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore® ».

Plus d'informations sur : www.capgemini.com

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.

